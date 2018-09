Luciano Acosta, en su mejor nivel: "Las cosas me están saliendo como quise, como quiero"

Cuando la temporada regular de la MLS llega a su fin, un jugador brilla con luz propia, renovada. En el marco de un D.C. United renacido, Luciano Acosta está en boca de todos. Su fútbol, su inventiva y sus goles son tema de conversación en toda la primera división norteamericana.

"Siento que estoy teniendo un gran nivel", explicó el argentino en diálogo con FutbolMLS. "Las cosas me están saliendo como quise, como quiero. Pero no hay que conformarse. Hay que seguir trabajando para estar en el máximo nivel".

La llegada de Wayne Rooney al equipo de la capital estadounidense parece tener que ver con el alto nivel que Acosta muestra en semanas recientes. "Tiene que ver un poco con la llegada de Rooney, un futbolista que entiende bastante mi juego. Con la llegada de muchos latinos al equipo. La posición en donde estoy jugando, en la que me siento más cómodo", argumentó el 10. "Son muchos factores. La ayuda de los dos contenciones que tenemos, como Júnior Moreno y Russell Canouse. La verdad es que ha sido un poco de todo. Me puse también el objetivo de querer que este sea un gran año para mí, y por ahora voy en camino, lo estoy haciendo".

"Hoy en día el objetivo que tengo en la cabeza es que el equipo entre en los Playoffs. Que entremos y podamos dar pelea hasta el final", se ilusiona el sudamericano. "Eso sería un gran logro, es el objetivo que todos tenemos, que todos queremos. Lo necesitamos, porque D.C. United fue uno de los primeros equipos en ganar trofeos, uno de los primeros equipos en ser fundados. Hay que seguir con la historia de este club y hay que hacerla crecer".

El futbolista de 24 años, que debutó como profesional en Boca Juniors, es conciente de la repercusión que su estado de forma genera. "Se que se está hablando mucho de eso. No solo en la liga, sino en todo el mundo. Me llaman de varios programas en Argentina, me llegan muchos mensajes. Pero hay que estar con los pies sobre la tierra y saber manejar esta situación. Esto está recién comenzando", argumentó Acosta.

D.C. United está a apenas seis puntos de la última posición de clasificación a la postemporada en la Conferencia Este. La mejoría del equipo es evidente, pero el trabajo no está completo. "En cada partido se trata de mejorar un poco más. Que no nos hagan goles; tratar de hacer más goles. Tener un equipo que sea protagonista", comentó el enganche. "Hay varias cosas para mejorar. Partido a partido las iremos mejorando".

El desembarco de Rooney no ha reducido la presión sobre el plantel del DCU. "Eso lo seguimos teniendo. Este es un equipo. Tenemos que tener la presión de ganar, de entrar a los Playoffs. La presión sigue estando", explicó. "Obviamente, nos quita un poco más de protagonismo que Wayne esté adentro de la cancha, que el equipo rival se fije un poco más en él, y den más espacio a otros jugadores, como por ejemplo yo".

"Wayne nos ayuda en todo. Todo lo que él hace en la cancha nos ayuda. Sus movimientos, cuando tiene la pelota, cuando tiene que defender. Lo mostró muy bien en el partido contra Orlando", razonó el futbolista porteño. "Sabemos lo que puede hacer y el sacrificio que está dando por nosotros y las ganas que tiene. No solo nos ayuda porque muchos jugadores lo van a marcar, sino por el sacrificio que hace también. Creo que su confianza va a aumentar. También va a aumentar nuestra confianza. Partido a partido todo va a ir mejorando cada vez más".

El vínculo entre Rooney y Acosta es nuevo. Con el paso de los días la relación entre el artillero inglés y el chico salido de las divisiones inferiores 'xeneizes' crece. Y la supuesta barrera idiomática no es tal, aparentemente. "Tratamos de entenderlo. Él habla inglés, y nosotros estamos tomando clases. Tratamos de comunicarnos en el idioma del fútbol, mirándonos, haciendo señas. No se hace tan difícil adentro de la cancha".

Ni siquiera el cerrado acento liverpolita de 'Wazza' se interpone. "A veces hay que pedirle que nos repita las cosas", explicó 'Lucho' entre risas. "Pero es una persona muy paciente, es muy tranquilo y muy humilde. No tiene problema en repetirte las cosas y en hablarte de manera tranquila. Así es como nos comunicamos. Nos habla en inglés y tratamos de entenderlo".

Una buena oportunidad para D.C. United se presentará el sábado, cuando el equipo de Ben Olsen visite a New York City FC en el Yankee Stadium (4:55 pm ET, Univision). Un encuentro que se verá en toda Europa, quizás un destino a futuro para el talento de Acosta. "Es un detalle. No pienso mucho en eso. Trato de enfocarme en otras cosas y dar lo mejor para el equipo. Quiero llegar a un nivel de juego muy alto. Mi objetivo personal es ese. Terminar el año siendo uno de los jugadores más nombrados en la liga y en el exterior. Llegar en un gran nivel".

La sana ambición del volante ofensivo tiene referentes claros dentro de la MLS. "Hay muy grandes jugadores en la liga. Josef Martínez es uno de ellos, y está haciendo una gran campaña. 'Nacho' Piatti, Diego Valeri ... Me gustaría estar entre esos nombres".

Los enganches argentinos brillan desde hace años en la MLS. Y Luciano ya está en el grupo de los más reconocidos. La figura de D.C. United cree que el vínculo entre los creativos nacidos en su país de origen y la primera división de Estados Unidos no hará más que crecer.

"La liga se ve en todo el mundo. En Argentina se ve cada vez más. Hablo con futbolistas con los que jugué, que tienen ganas de venir", manifestó al concluir la conversación. "Me llaman, me preguntan cómo es la liga. Van a seguir viniendo más jugadores argentinos. Todos tienen ganas de venir. No nos equivocamos cuando dijimos que esta liga es muy buena y está creciendo".