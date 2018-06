Los Red Bulls esperan un duro choque ante New York City FC en la Copa Abierta de Estados Unidos

New York Red Bulls tropezó el fin de semana en su visita a New England Revolution, pero la escuadra taurina carga pilas para el duelo clásico del miércoles (7:30 pm ET / www.newyorkredbulls.com) en su estadio de Harrison, Nueva Jersey, frente a su vecino y rival -New York City FC- en el marco de la cuarta ronda de la edición 2018 de la Copa Abierta de Estados Unidos.