Los potenciales escenarios que le darían boleto a Playoffs a Atlanta United y NY Red Bulls

Todavía es relativamente temprano en la temporada para pensar en matemáticamente tener equipos clasificados a los Playoffs, considerando que esta por jugarse la jornada 27 y que todavía quedarían prácticamente dos meses de temporada regular.

Sin embargo, las temporadas de Atlanta United y New York Red Bulls, quienes se están peleando palmo a palmo el súperliderato de la MLS y a su vez también el liderato de la Conferencia Este, han sido tan productivas, que este fin de semana ya tienen al alcance poder sellar su boleto a la liguilla.

En una situación diametralmente opuesta, el colero general de la competencia, el San José Earthquakes, podría quedarse ya sin chance alguna de aspirar a la fiesta grande.

Todos controlan aún su destino sacando el resultado en su respectivo partido, pero resulta curioso que el mismo resultado entre Portland Timbers y New England Revolution podría desencadenar en las dos clasificaciones y en la condenatoria eliminación de los Quakes.

A continuación los potenciales escenarios para los tres equipos en cuestión:

ATLANTA UNITED CLASIFICA A PLAYOFFS EN CASO DE QUE:



Escenario 1

Atlanta vence a D.C. United

Escenario 2

Atlanta empata con DC, y New England Revolution empata o pierde ante Portland Timbers

Escenario 3

Montreal Impact empata o pierde ante New York Red Bulls, y New England Revolution empata o pierde ante Portland Timbers

NEW YORK RED BULLS CLASIFICA A PLAYOFFS EN CASO DE QUE:



Escenario 1

NYRB gana o empata ante Montreal Impact

Escenario 2

New England Revolution empata o pierde ante Portland Timbers

Escenario 3

D.C. United empata o pierde ante Atlanta United

SAN JOSÉ EARTHQUAKES QUEDARA ELIMINADO EN CASO DE QUE:



Escenario 1

San José Earthquakes pierde vs. Vancouver Whitecaps FC, y LA Galaxy gana vs. Real Salt Lake

Escenario 2

San Jose Earthquakes pierde vs. Vancouver Whitecaps FC, Portland Timbers gana vs. New England Revolution

Escenario 3

San Jose Earthquakes pierde vs. Vancouver Whitecaps FC, y Seattle Sounders FC gana vs. Sporting Kansas City, y LA Galaxy empata vs. Real Salt Lake

Escenario 4

San Jose Earthquakes pierde vs. Vancouver Whitecaps FC, y Seattle Sounders FC gana vs. Sporting Kansas City, y Portland Timbers empata vs. New England Revolution