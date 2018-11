Los jugadores a préstamo en el invierno es un 'viaje al pasado' que no encaja en la MLS 3.0

“Estoy comprometido con D.C. (United) y no creo que esté bien que vaya a jugar con otro equipo a préstamo”, dijo recientemente Rooney en una entrevista con ESPN. “Estoy comprometido con DC y le daré todo al equipo. Me quedaré gran parte de ese tiempo (vacaciones) aquí y solo iré (a Inglaterra) durante Navidad”, remató.

Otro con impacto inmediato, que no está en las rondas definitivas de MLS y que no está interesado en irse de préstamo es Zlatan Ibrahimovic. “No. Es algo que no necesito”, fue contundente el sueco ante la pregunta en su último encuentro con la prensa esta temporada. “Si estoy comprometido con un equipo me enfoco en ese equipo”, cerró.