Los futbolistas de la MLS son protagonistas de la 'jornada FIFA' en todo el mundo

Estados Unidos vs Perú

Estados Unidos: Brad Guzan (Atlanta United FC), Kellyn Acosta (Colorado Rapids), Zack Steffen (Columbus Crew SC), Wil Trapp (Columbus Crew SC), Reggie Cannon (FC Dallas), Ben Sweat (New York City FC), Tyler Adams (New York Red Bulls), Aaron Long (New York Red Bulls), Michael Bradley (Toronto FC), Marky Delgado (Toronto FC).