Los equipos de la MLS ya conocen fechas y horarios para su debut en Liga de Campeones

Quedó establecido el calendario para los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf de 2019. Los partidos de ida se disputarán entre el 19 y el 21 de febrero, mientras que los partidos de revancha tendrán lugar entre el 26 y el 28 de ese mismo mes.

Toronto FC y Houston Dynamo debutarán en la primera noche de la LCC, ambos como visitantes para sus respectivos partidos de ida. Solo Sporting Kansas City será local en el primer partido, mientras que TFC, Houston, New York Red Bulls y Atlanta United lo harán en los encuentros de vuelta.

Atlanta United no jugará en el Mercedes-Benz Stadium en esa instancia, dado a que el complejo será empleado para un evento programado con anterioridad. El partido del nuevo campeón de la MLS se disputará en el Fifth Third Bank Stadium.

El fin de semana de apertura de la temporada de la MLS está programado para los días 2 y 3 de marzo, el fin de semana posterior a los partidos de revancha de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Los cuartos de final del torneo internacional se jugarán entre el 5 y 7 de marzo (encuentros de ida) y 12 y 14 de marzo (partidos de revancha).

Calendario

Martes, 19 de febrero:

- Deportivo Saprissa (CRC) vs Tigres UANL (MEX), 8 pm ET

- Club Atletico Independiente (PAN) vs Toronto FC (CAN), 8 pm ET

- CD Guastatoya (GUA) vs Houston Dynamo (USA), 10 pm ET

Miércoles, 20 de febrero:

- CD Marathon (HON) vs Santos Laguna (MEX), 8 pm ET

- Club Atletico Pantoja (DOM) vs New York Red Bulls (USA), 8 pm ET

- Alianza FC (SLV) vs CF Monterrey (MEX), 10 pm ET

Jueves, 21 de febrero:

- Sporting Kansas City (USA) vs Toluca FC (MEX), 8 pm ET

- CS Herediano (CRC) vs Atlanta United (USA), 10 pm ET

Martes, 26 de febrero:

- Houston Dynamo (USA) vs CD Guastatoya (GUA), 8 pm ET

- Toronto FC (CAN) vs Club Atletico Independiente (PAN), 8 pm ET

- Tigres UANL (MEX) vs Deportivo Saprissa (CRC), 10 pm ET

Miércoles, 27 de febrero:

- New York Red Bulls (USA) vs Club Atletico Pantoja (DOM), 8 pm ET

- Santos Laguna (MEX) vs CD Marathon (HON), 8 pm ET

- CF Monterrey (MEX) vs Alianza FC (SLV), 10 pm ET

Jueves, 28 de febrero:

- Atlanta United (USA) vs CS Herediano (CRC), 8 pm ET

- Toluca FC (MEX) vs Sporting Kansas City (USA), 10 pm ET