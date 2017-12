MLS

Los equipos de la MLS conocieron a sus rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones

Colorado Rapids, FC Dallas, New York Red Bulls, Seattle Sounders, y Toronto FC son los cinco clubes de la MLS que buscaran romper la hegemonía de la Liga MX en la Liga de Campeones de la CONCACAF edición 2018 e igualar al DC United y LA Galaxy como únicos ganadores de la liga norteamericana del torneo continental.

El nuevo formato del certamen de la región, inicia a partir de la ronda de octavos de final en eliminación directa en partidos de ida y vuelta hasta definir al campeón que obtendrá el boleto al Mundial de Clubes.



El sorteo se llevó a cabo el lunes por la noche en Miami, Florida en los estudios de Univision y estos son los duelos de octavos en los que quedaron ubicados los equipos MLSeros:

Seattle Sounders vs. Santa Tecla FC (El Salvador)

New York Red Bulls vs. Olimpia (Honduras)

Toronto FC vs. Colorado Rapids

FC Dallas vs. Tauro FC (Panamá)

Los encuentros se disputaran a finales de febrero.

En teoría el sorteo fue benévolo con los clubes MLSeros, que evitaron a los clubes costarricenses. Aunque, no es para menospreciar el Olimpia, Tauro y Santa Tecla que en ediciones anteriores ya le dieron dolores de cabeza a los cuadros norteamericanos.



Todos los equipos de la MLS, excepto Colorado Rapids, fueron ubicados en el bombo 1 junto con los cuatro clubes mexicanos que participan en el torneo. Por lo que solo el cuadro de las Montañas Rocosas podría haber enfrentado a un club mexicano en los octavos, ya que dos clubes del mismo país no se pueden enfrentar en esa ronda, sin embargo no se dará un enfrentamiento entre un club mexicano y MLSero en dicha instancia debido a que el sorteo los colocó ante el club canadiense.

Los otros cuatro duelos quedaron de la siguiente manera:

CD Guadalajara (México) vs. Cibao FC (República Dominicana)

Club Tijuana (México) vs. Motagua (Honduras)

Tigres UANL (México) vs. Herediano (Costa Rica)

Club América (México) vs. Saprissa (Costa Rica)



Los ex delanteros de clubes MLSeros, el estadounidense Eddie Johnson y el hondureño Carlos Pavón, fueron los encargados de sacar las bolitas. Johnson hizo lo propio en los bombos 1 y 2 que contenían los nombres de los clubes participantes, mientas que Pavón sacó los de los bombos A y B, los cuales contenían las posiciones que definían como quedaban los enfrentamientos.