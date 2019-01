Los derbis de Los Ángeles y New York, engalanan la Jornada de las Rivalidades de la MLS en 2019

La MLS anunció el calendario completo de la temporada 2019, y con ello, las fechas en que se jugará la "Jornada de Clásicos" de la MLS.

Del 21 al 25 de agosto, se jugará el ya traidicional "Rivalry Week" o "Jornada de Clásicos", donde la afición norteamericana vivirá la efervencia de las rivalidades en Estados Unidos y Canadá. No obstante, varios equipos se enfrentarán previamente o posteriormente a la fecha indicada.

Los duelos entre D.C. United vs NY Red Bulls, Seattle Sounders vs Portland Timbers, NY Red Bulls vs. NYFC y LA Galaxy vs LAFC, son algunos de los derbis que viviremos esta temporada. Algunas de estas rivalidades, muy arraigadas en la cultura estadounidense, nacieron a mediados de los años 90 de la mano con la liga norteamericana, mientras algunas otras, a pesar de su poco tiempo de existencia, levantan una pasión total de sus aficiones.

A continuación los clásicos que inevitablemente sacarán chispas, elevarán la temperatura y la tensión, y provocará que la pasión futbolera se desborde.

SEATTLE SOUNDERS VS. PORTLAND TIMBERS

Julio 21 / 9:30pm ET / FS1

Agosto 23 / 10pm ET / ESPN



El Clásico de Cascadia, no es solo argumentalmente el mejor de la MLS, sino que es continuamente mencionado o considerado entre los mejores e imperdibles clásicos alrededor del mundo. Y es que el ambiente que genera, es hoy por hoy, casi inigualable y el clásico por excelencia de la MLS.

Ambos conquistaron sus primeros títulos de la MLS recientemente, pero igualmente en las últimas dos temporadas, ambos salieron subcampeones (Seattle en 2017, Portland en 2018). En los Playoffs del año pasado, en una serie inolvidable de semifinales de Conferencia – y en apenas su segundo choque en instancias de liguilla – los Timbers volvieron a eliminar a los Sounders. Así que la sed de revancha es inmensa.

NEW YORK RED BULLS VS. NEW YORK CITY FC

Julio 14 / 6:30pm ET / FS1

Agosto 24 / 7pm ET / ESPN2



Desde que midieron fuerzas por primera vez en 2015, quedó claro que ya no había vuelta atrás, había nacido el Derbi de NY. Históricamente durante las últimas cuatro temporadas, los Red Bulls han dominado el clásico neoyorquino con goleadas humillantes incluidas, y en general han entregado mejores resultados que sus vecinos.

NYCFC tiene que empezar a buscar a darle vuelta a esos complicados días, y dejar de ser “hijo” de los taurinos.

LA GALAXY VS. SAN JOSÉ EARTHQUAKES

Junio 29 / 10pm ET

Julio 12 / 11pm ET / UniMas



El Clásico de California llegó a ser el más feroz de la MLS. Incluso se midieron en una final de MLS Cup y en memorables series de Playoffs. Sin embargo, en temporadas recientes, decayó un poco debido a los pobres rendimientos de los Quakes, y a los altibajos de los galácticos.

Pero sus fervientes hinchas, saben desde ya, que los duelos de este año van a recobrar su esencia, empezando porque sus nuevos técnicos, Matías Almeyda y Guillermo Barros Schelotto, acarrean el Boca Juniors vs. River Plate inevitablemente a suelo californiano.

TORONTO FC VS. MONTREAL IMPACT

Julio 13 / 7:30pm ET / TSN, TVA

Agosto 24 / TSN, TVA



El clásico canadiense tomó impulso con el protagonismo que fueron cobrando ambos en la liga. No se pueden ver ni en pintura. Ambos son clubes canadienses, pero la identidad de ambos es tan distinta y de polos tan diametralmente opuestos, que en la cancha y en la tribuna se refleja de inmediato que nadie sede ni un centímetro a su odio rival. Todos saben que son encuentros de ganar, sí o sí.

LAFC VS. LA GALAXY

Julio 19 / 10pm ET / ESPN

Agosto 25 / 10pm ET / FS1



Apenas se han jugado tres ediciones, todas en el 2018. Pero desde el primer juego, el guión de película que se desarrolló en el rectángulo verde, dejó la marca indeleble del derbi angelino. Zlatan Ibrahimovic y Carlos Vela se encargaron de forjar una rivalidad a base de golazos y volteretas.

Si bien LAFC no pudo derrotar al Galaxy y ninguno de sus tres duelos, su mucho mejor campaña 2018, deja ambos con la cuenta pendiente, y el clásico de Los Ángeles es prioridad para saldar cuentas ante sus respectivos públicos.

D.C. UNITED VS. NEW YORK RED BULLS

Agosto 21 / 8pm ET / UniMas

Septiembre 29 / 5pm ET /

Para muchos, este es el clásico más añejo de la MLS, surgido desde la temporada inaugural de la liga en 1996, y no es para menos, batallas épicas las han tenido de todos los sabores. El renovado cuadro capitalino con Wayne Rooney y su flamante inmueble que estrenaron el año pasado, buscan revivir viejas glorias, hacer relucir su grandeza dormida y en ello no puede dejar de faltar ganarle al rival de toda la vida, literalmente.

HOUSTON DYNAMO VS. FC DALLAS

Mayo 4 / 4pm ET / Univision

Agosto 24 / 8pm ET



El clásico texano tomo un aroma de café en los últimos años por los técnicos que los dirigían. Pero se viene una nueva era en la rivalidad texana tras la partida de Óscar Pareja. Destacarse en estos duelos podría brindarle credibilidad, o por lo menos cobijo popular de la hinchada del Dallas, al debutante en el banquillo Luchi González.

Pero Wilmer Cabrera y sus dirigidos siguen en un muy interesante proceso, que dio como frutos la conquista de la US Open Cup en 2018, y no tienen pensado ir en retroceso cediéndole espacio a su rival del norte.

COLORADO RAPIDS VS. REAL SALT LAKE

Mayo 11 / 9pm ET

Agosto 24 / 10pm ET



El Clásico de las Montañas Rocosas dejó en la lona al desangelado Colorado Rapids el año pasado, cuando el club de Utah le clavó media docena. En Colorado debe estar muy claro, que la venganza en el clásico tiene que darse, sería inadmisible que los talentosos atacantes de RSL les vuelvan a pintar la cara de esa manera tan humillante.

BONUS

ATLANTA UNITED VS. ORLANDO CITY

Mayo 12 / 2pm ET / FOX

Agosto 23 / 8pm ET / ESPN

El campeón de la MLS y un Orlando que todavía no logra cuajar una temporada exitosa en la MLS, tienen una rivalidad que por el momento está más arraigada en los hinchas, por un sentido territorial y la disputa que existe entre Georgia y la Florida. Falta que sea más sustentada en el terreno de juego, pero tiene tintes de poder cobrar el verdadero estatus de clásico.

COLUMBUS CREW VS. FC CINCINNATI

Agosto 10

Agosto 25 / 8pm ET / FS1