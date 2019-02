Los cuartos de final como meta: 5 equipos de MLS buscarán avanzar a la próxima ronda

TORONTO FC vs C.A. INDEPENDIENTE Martes, 26 de febrero - 8 pm ET (Univision Deportes) BMO Field - Toronto, Ontario

HOUSTON DYNAMO vs GUASTATOYA Martes, 26 de febrero - 8 pm ET (Univision Deportes) BBVA Compass Stadium - Houston, Texas

NEW YORK RED BULLS vs ATLÉTICO PANTOJA Miércoles, 27 de febrero - 8 pm ET (Univision Deportes) Red Bull Arena - Harrison, Nueva Jersey

ATLANTA UNITED FC vs HEREDIANO

Jueves, 28 de febrero - 8 pm ET (Univision Deportes)

Fifth Third Bank Stadium - Kennesaw, Georgia