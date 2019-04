Los clubes de MLS buscarán compensación por entrenamiento y pagos en solidaridad

Adicionalmente, cada jugador y sus padres o custodios legales deberán firmar un reconocimiento por el cual si el futbolista firma un contrato para jugar de manera profesional para un equipo no perteneciente a MLS fuera de Estados Unidos o Canadá, su academia de equipo de MLS tendrá el derecho a reclamar una compensación de parte de ese club profesional (no del jugador o su familia) de acuerdo con las normas de FIFA.

En consonancia con las Reglas de FIFA sobre el Estado o Transferencia de Jugadores , los clubes de MLS buscarán una compensación por entrenamiento por cada producto de una academia de MLS que firme su primer contrato profesional con un club que no sea de MLS y que esté fuera de Estados Unidos y Canadá.

Las normas de FIFA dictan que los clubes profesionales solo pagan una compensación por entrenamiento cuando el futbolista firma su primer contrato profesional en un país distinto al de su entrenamiento. Debido a que las reglas de FIFA no obligan a los pagos domésticos, los clubes de MLS no podrán buscar una compensación en caso de futbolistas que firman su primer contrato profesional con equipos que no pertenezcan a MLS en Estados Unidos o Canadá.