"Lo único que tengo que evaluar es mi continuidad o no al frente de Atlanta", asegura 'Tata' Martino

"Yo tengo que resolver primero acá [por Atlanta]", expuso. "No me gusta sentarme con dos opciones. Más si una de esas opciones es el lugar donde estoy trabajando. Prefiero terminar con un lugar, con una situación. Y luego si necesito encarar otra cosa, la encaro. Mi empleador, que es Atlanta United, no merece que yo esté comparando distintos ofrecimientos".

"Respeto los tiempos de todos, y obviamente también quiero tomar mi tiempo para definir y hacer el análisis correspondiente", añadió. "Generalmente cuando he dejado un trabajo para comenzar otro he dejado pasar unos seis meses".

"Las personas tenemos una vida que abarca a un montón de cosas. No es solamente lo estrictamente profesional a veces", analizó quien estuvo al frente de 'la Albirroja' entre 2006 y 2011. "Entonces hay muchos puntos que hay que revisar a la hora de tomar un contrato. Sobre todo cuando es un contrato de selección, porque naturalmente abarca cuatro años, a menos que la cosa no esté bien".

Literalmente, Martino no se permite ahora mismo pensar en otro equipo que no sea Atlanta United. "Acá está Miguel Almirón con nosotros, también Tito Villalba, que ya ha sido convocado a la selección. En nombre de ellos y del resto de los futbolistas, tenemos que estar con la cabeza acá", refrendó.

"Estamos tan centrados en esto, que cualquier cosa que me distraiga no me gusta y me parece algo injusto, tanto con el club como para los jugadores", expuso con firmeza. "No tengo nada que evaluar. Lo único que tengo que evaluar es mi continuidad o no al frente de Atlanta United. Una vez resuelto eso, Dios y el futuro dirán".