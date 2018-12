Lo Mejor del 2018: el debut, regreso y confirmación de un 'león' hambriento como Zlatan Ibrahimovic

Ibra intentó que la gente de LA Galaxy disfrutara de esa celebración, pero no lo consiguió. El tanto le llegó el 15 de septiembre de visita ante Toronto FC (derrota 3-5). Una bolea impresionante, que le dio la vuelta al mundo y que perfectamente pudo haber sido el gol del año no solo en MLS.

All Star Game

A pesar de no haber viajado para el partido ante Juventus en Atlanta, Zlatan fue convocado para el Juego de las Estrellas de MLS, en esta su primera temporada. Ibrahimovic no asistió buscando cuidar su rodilla del impacto de la superficie sintética. Aún sin atender el compromiso, Zlatan es MLS All Star 2018.