Lo Mejor del 2018: el año en el que la MLS dijo un sentido "Hasta pronto, 'Guaje' Villa"

De nuevo, a uno lo asalta la pena por el hecho de que con Villa en la cancha el equipo no haya podido conseguir un premio mayor, el primer trofeo oficial para New York City FC. Pero esa carencia no opaca la figura de un personaje fundacional (de la manera más literal posible) como el atacante ha sido desde 2015 en adelante. De hecho, no es casual que con la no continuidad de David y la no extensión del contrato de Tommy McNamara (hoy en Houston Dynamo) ya no queda ningún representante del plantel original de NYCFC. De una manera gráfica y contundente, una era se cerró en la mitad celeste de Nueva York.