Lo Mejor del 2018: Atlanta United se corona como campeón de la mano de 'Tata' Martino

Si, como dice el tango, "20 años no es nada"... ¿Qué representan apenas dos temporadas? Una buena cantidad de equipos de la MLS -varios de los antiguos, y muchos de los modernos- tras dos años de acción todavía estaban buscando definirse, saber cómo iban a ser en un estado de madurez, aún se estaban definiendo. Pero no es el caso de Atlanta United FC.

El milagro deportivo y social de Atlanta United no tiene un único padre, pero sí cuenta en Gerardo Martino un nombre del que no se puede escapar. Otros contribuyeron de manera relevante, pero ninguno como lo hizo en dos años y medio el entrenador argentino, que sale del club por la puerta grande.

Martino fue esencial en la elección de los jugadores que integrarían el plantel inaugural en la temporada 2017. 'El Tata' fue tanto o más importante aún al dotar a un conjunto novato [porque en 2018 aún lo era] de la fortaleza necesaria para ser campeón. La MLS es una liga dura, que no disculpa ni disimula errores. En el año que termina el rosarino pulió y mejoró su producto, hasta entregar al club un equipo probablemente irrepetible.

De cero a cien. From zero to hero. Martino llevó a un grupo de jóvenes y veteranos locales junto a alguna adiciones sudamericanas estratégicas y de alto valor de ser un puñado de desconocidos a una franquicia campeona, que puede estar fijando nuevas normas para el futuro de la liga.