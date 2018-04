Lleno de confianza, Toronto FC vela armas en Guadalajara de cara a la final frente a Chivas

Es el 'no va más'. Llegó la hora de la verdad a nivel continental para Toronto FC, que saldrá a darlo todo sobre la cancha del Estadio Akron el miércoles (9:30 p.m. ET, Univision Deportes Network), cuando enfrente a Chivas de Guadalajara en el partido de revancha de la serie final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El equipo canadiense jugó un partido poco destacable frente al 'Rebaño Sagrado' en el encuentro de ida, disputado una semana atrás. En esa ocasión, Chivas sorprendió al cuadro escarlata y se llevó un 2-1 como visitante que puede ser vital en la resolución de la LCC 2018. Pero existe la confianza de que las cosas se pueden revertir a mitad de esta semana, y el TFC no ha dejado nada librado al azar en pos de esa meta.



Comenzando por la preparación del plantel, que desde el fin de semana está en suelo mexicano, buscando la mejor aclimatación para el partido definitorio. "Nos estamos acostumbrando al clima y a la altitud", señaló Jonathan Osorio tras una de las más recientes prácticas del conjunto entrenado por Greg Vanney. "Nos estamos preparando y recuperando aquí, para estar listos para jugar el duro partido que tendremos el miércoles", añadió el futbolista de raíces colombianas.

"Chivas emplea algunas tácticas un tanto extremas, que ya vimos en el primer partido", continuó Osorio. "Ahora ya sabemos qué podemos esperar de ellos. El próximo partido será diferente, para ambos equipos, seguro".



Michael Bradley tras derrota ante Chivas: "les daremos un esfuerzo y veremos si lo pueden resistir"

"Tenemos mucha confianza en poder conseguirlo", agregó el volante. "En casa no pudimos sacar provecho de las oportunidades que tuvimos allí. Sabemos que si volvemos a tener esas ocasiones las vamos a anotar. Estamos listos para esto. Somos muy optimistas. Estamos listos para hacer que la del miércoles sea una noche muy especial".

"Creo que tenemos un buen equipo", opinó horas atrás Vanney, tras la derrota de la 'versión B' de su equipo frente a Houston Dynamo. "Podemos marcar goles, y dejamos muchas ocasiones sobre la mesa en el partido de ida. Cometimos dos o tres errores y eso nos costó dos goles", añadió el entrenador. "He mirado en dos ocasiones ese partido, y creo que quienes dicen que no merecimos ganarlo no deben haber visto el encuentro... Y eso que soy bastante crítico con nuestro equipo".



Toronto FC solo piensa en la Liga de Campeones, mientras mantiene a una convocatoria bastante alternativa en los partidos de la temporada regular de la MLS. El golpe de la derrota en BMO Field ante el Guadalajara duele, pero no ha apartado al vigente campeón de la liga norteamericana de su objetivo. El cuadro rojo sangre saldrá a la cancha con lo mejor que tiene... Y eso quizás también implique la presencia del español Víctor Vázquez, pieza fundamental en la obtención del 'triplete' en la pasada temporada.





Kurtis Larson -periodista del Toronto Sun- manifiesta que el volante surgido del FC Barcelona ha participado de los entrenamientos recientes, y que podría ser parte de la convocatoria ante el plantel de Matías Almeyda. La decisión la tomaría Vanney el martes, un día antes de la final.



La fe que los jugadores de Toronto FC tienen en sus opciones puede parecer ciega, irracional. Pero es preciso recordar que el equipo de la MLS llegó a estas alturas de la Liga de Campeones tras definir sus series de cuartos de final y semifinal ante rivales de primer orden en la Liga MX como Tigres y América, a los que eliminó en ambas ocasiones en suelo mexicano.



La empresa es difícil, pero no imposible. Nada impide a Toronto y sus aficionados ilusionarse con la posibilidad de -una vez más- dar la sorpresa ante una auténtica potencia del fútbol mexicano para arrebatarle el boleto de acceso al Mundial de Clubes.