Llega la Fase 2 del Draft de Reingreso: ¿Quiénes son los jugadores elegibles en este proceso?

Este miércoles, Major League Soccer anunció la lista de jugadores elegibles para la segunda etapa del Draft de Reingreso de la liga, que se llevará a cabo el jueves a las 2 pm ET.

- Futbolistas no elegibles para la agencia libre que en 2018 tengan una edad de al menos 23 años y cuenten con un mínimo de tres años de experiencia en la MLS;

- Futbolistas no elegibles para la agencia libre que no hayan recibido una oferta de otro equipo, que tienen una edad de al menos 25 años, y que cuenten con una experiencia de cuatro temporadas en la MLS. O jugadores de al menos 30 años de edad con un mínimo de 8 temporadas de experiencia en la liga.