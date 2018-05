Lesiones, cambio de sistema y errores 'enjaulan' al 'León' Ibrahimovic en un LA Galaxy enredado

El sueco es el líder en goles y asistencias de su equipo, pero los resultados no acompañan. La más reciente derrota dejó como positiva la buena conexión de Zlatan y Gio dos Santos

CARSON, California -- Desde que Zlatan Ibrahimovic llegó a LA Galaxy no hay nadie en su equipo que anote más que él. En realidad, el sueco es el líder del plantel tanto en goles como en asistencias desde que comenzó la temporada 2018 de la MLS. Y solo ha jugado cinco partidos (tres de titular), de los ocho que lleva el equipo dirigido por Sigi Schmid.

A primera vista es claro que el ‘León’ es solución y no problema, al menos en los puntos. LA Galaxy tiene diez puntos, de los cuales seis han llegado de la mano de Ibra (victoria remontando ante LAFC con dos goles del sueco y victoria por la mínima con gol suyo ante Chicago Fire).

Así las cosas, no solo por pasado sino por aporte inmediato, Zlatan tiene voz de mando. "No se trata de mí, se trata de todo el equipo. Todo el equipo tiene que hacer un esfuerzo", aseguró tras la más reciente derrota (3-2 vs New York Red Bulls).





El asunto es que en casa, LA Galaxy suma más derrotas (3) que victorias (2), y todas las caídas se produjeron desde que llegó el sueco. La única victoria fue en el derbi contra LAFC, partido que también iban perdiendo al ingreso de 'Ibra'. “Todos los partidos en casa hemos tenido que perseguir el resultado, incluso contra LAFC ya lo perdíamos. Y así es muy difícil”, ha repetido Zlatan.

La ‘buena’ noticia es que los próximos tres partidos del equipo dirigido por Sigi Schmid serán en condición de visitante. Houston Dynamo, FC Dallas y Montreal Impact serán los rivales de un LA Galaxy que aún no encuentra su forma para ser consistente con Zlatan en el campo. Pero no se equivoquen, tampoco lo era antes de la llegada del sueco.



La otra buena es que con la excepción del suizo internacional por Venezuela Rolf Feltscher, quien se lesionó el hombro y estará fuera un par de meses al menos, Schmid va a poder finalmente mantener una alineación estable. En los tres encuentros en que Ibrahimovic ha sido titular, el entrenador no ha podido repetir un once inicialista. Y cuando intentó repetir un sistema de juego, las cosas no salieron del todo bien debido a algunas ausencias.



Zlatan Ibrahimovic: "Cuando Gio no juega bien es por culpa de los demás jugadores"



El problema defensivo es notorio, LA Galaxy tiene 10 tantos a favor y 13 en contra. “No se pueden conceder goles en el minuto seis y en el primer minuto del segundo tiempo, eso es inaceptable”, indicó al respecto el técnico nacido en Alemania tras la derrota ante New York Red Bulls.

El problema es que ante ese rival, un central y el lateral derecho, eran substitutos, aunque Michael Ciani -el defensor central- tuvo una buena actuación, la correlación con su pareja en la zaga y la pobre actuación de Dave Romney, hicieron daño al equipo.

En la parte defensiva, desde que Zlatan ha sido titular, los cuatro de atrás repitieron un partido; mientras que los mediocampistas defensivos no han repetido. El 4-4-2 con ele ue arrancó jugando Schmid ante la llegada del ‘León’ cambió en el más reciente partido por un 4-2-3-1 que dio mejores dividendos en ataque.



Ese fue el sistema y partido en el que por fin pudo jugar Giovani dos Santos con Zlatan. El mexicano marcó su primer gol desde mayo 27 de 2017. El partido ante Nueva York fue en ese sentido un bálsamo. “Jugó bien”, dijo Schmid. “Son sus primeros minutos desde la lesión, así que debería mejorar ahora”.





Ibrahimovic también tuvo palabras de elogio para Gio al asegurar que si el mexicano no recibe la pelota “es error del equipo, no de él”. Según el estelar delantero, LA Galaxy debe asegurarse que Dos Santos tenga la pelota y controle las acciones.

Para el atacante mexicano, la buena actuación en su regreso no es trascendental. “No importa si anoto, yo solo quiero ganar partidos”.

El asunto ahora es saber qué hará Schimd con el regreso de Jonathan dos Santos quien estará disponible tras su lesión en la pantorrilla. Lo ideal sería seguir con el 4-2-3-1 manteniendo como centrales a Ciani y Jorgen Skjelvik, con Ashley Cole en la izquierda y sin Dave Romney en la derecha (quizá Daniel Steres sea una opción allí); Perry Kitchen y Jona volviendo a ser la buena pareja que comenzaban a ser hasta la lesión del mexicano. Y repetir los cuatro de ahí en más con la línea de tres que incluya a Romain Alessandrini, Gio dos Santos y Ola Kamara, detrás del ‘León’.



Zlatan sirve una asistencia de lujo y Kamara consigue el primero del L.A. Galaxy ante Red Bulls



El gran dilema es que tras los tres partidos de visita, en los que podría consolidar una nómina, Schmid podría quedarse sin los dos hermanos Dos Santos si son convocados finalmente por México para el mundial de Rusia 2018.

Una temporada singular, con retos adicionales, en medio de un año de Mundial y en el que tras la debacle de 2017 y la llegada de 'Ibra', el LA Galaxy no puede permitirse hacer el ridículo de nuevo.