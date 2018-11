¡Le cortan las alas al LAFC de Carlos Vela! RSL eliminó a los angelinos con un golazo karateca incluido

Bob Bradley envió a todo su arsenal ofensivo capitaneado por Carlos Vela desde el inicio, pero no fue suficiente para doblegar a los pupilos de Mike Petke, que contaron con una importante dosis de fortuna, pero también con una noche inspirada del croata Damir Kreilach, quien convirtió un doblete, pero su segundo tanto fue de antología.

Los locales aun no asimilaban que el encuentro estaba empatado, cuando vino el cubetazo de agua helada con el gol de la voltereta de los Monarcas.

Un gol con suerte a más no poder, la antítesis del previo marcado por Kreilach, pero que vale igual y que eventualmente valió la victoria. El venezolano Jefferson Savarino pareció sacar un tiro-centro de tres dedos, el cual se estrelló en la cara de Walker Zimmerman, cambiándole la trayectoria al esférico para anidarse al fondo del arco.

LAFC no se dio por vencido y generó varias oportunidades de gol. Pero Ramírez abanico una pelota en los linderos del área chica, Diego Rossi no pudo poner el balón entre los tres palos desguarnecidos ante el poco ángulo de disparo, y la derecha no le respondió a Vela.