Las dos ‘Bestias Negras’ del Houston Dynamo impiden que el proceso de Wilmer Cabrera evolucione

El cuadro texano no solo se metió a los Playoffs el año pasado, sino que llegaron hasta la final de Conferencia tras dejar en el camino a Sporting Kansas City y a Portland Timbers. Un techo mucho más alto de lo que todo mundo imaginaba. Quedaba claro que no iba a ser fácil replicar esa actuación en el 2018, pero si era de esperarse que afinaran varios puntos que le permitieran evolucionar como un equipo sólido.

La diferencia no es que Erick ‘Cubo’ Torres haya dejado la institución, y con ello no cuenten más con sus goles. Los goles los siguen repartiendo principalmente entre Alberth Elis y Mauro Manotas, muy posiblemente ambos terminen con doble digito en ese departamento.

La abismal diferencia en puntos de un año a otro se da porque Houston perdió su gran plus – conseguir una marca sobresaliente en casa de 12 triunfos, 4 empates y solo una derrota en 2017, y no pudo balancear ese déficit mejorando su tendón de Aquiles – conseguir resultados positivos de visitante. El año pasado solo ganó una vez de visita, en la actual, solo lo han hecho una vez igualmente.

Ahí no termina, en la actual racha negativa que ostentan los naranjas de cinco derrotas al hilo, en cada uno de los cinco, el gol de la derrota llegó pasado el minuto 70. Ante Philly estaban 1-1, y cayeron 1-3 con goles en el 70 y 90+6, ante Portland cayeron por un gol al minuto 80, ante KC nuevamente con un tanto en el minuto 74, ante el Crew con una anotación pasado el minuto 90, y recientemente nuevamente ante Salt Lake, lo estaban ganando hasta el minuto 90+3, y terminaron perdiendo 2-1 con otro gol permitido al 90+10.

Parece que es un tema que ya abarca incluso lo psicológico. Él hubiera no existe, pero si pudieran por lo menos aplicar la máxima del fútbol que dicta ‘si no puedes ganarlo, no lo pierdas’, esos 10 puntos que hoy les hacen falta para estar en puestos de Playoffs, los tendrían en la bolsa.