Aventura continental: Sporting KC y Atlanta debutan en la Liga de Campeones 2019

Ya estamos en la cuenta regresiva. Cinco equipos de la MLS -cuatro estadounidenses y uno en representación de Canadá- comienzan esta semana su participación en la Liga de Campeones de Concacaf de 2019.

Con dificultad de diversa gravedad, Toronto FC, Houston Dynamo, New York Red Bulls, Sporting Kansas City y Atlanta United cuentan las horas para el inicio de la competición internacional. Éstos son los emparejamientos de los partidos de ida de los octavos de final para los clubes de Major League Soccer:

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE (PAN) vs TORONTO FC (CAN)

Martes 19 de febrero, 8 pm ET (Univision Deportes Network)

Estadio Agustín Muquita Sánchez - La Chorrera, Panamá

La incógnita del campeón panameño: el Independiente ‘canalero’ se quedó con el boleto para jugar en esta instancia de la Liga de Campeones de Concacaf en mayo del año pasado, cuando ganó por primera vez la Liga Panameña de Fútbol tras derrotar en la final al Tauro FC.

En años recientes los equipos panameños sorprendieron en la Liga de Campeones; dos años atrás Árabe Unido derrotó en dos ocasiones al Monterrey, y el año pasado el Tauro eliminó a FC Dallas, aunque el club de La Chorrera parece ser algo más irregular que sus predecesores.

Un ‘nuevo’ TFC, en búsqueda de viejas sensaciones: tras ganar el Campeonato Canadiense de 2018, Toronto FC regresa a la Liga de Campeones de Concacaf por segundo año consecutivo y sexta ocasión en general.



Ya no cuenta más con Sebastian Giovinco y Víctor Vázquez. Pero sobre el papel la superioridad del subcampeón de la Liga de Campeones en 2018 sigue siendo palpable ante un rival centroamericano que por primera vez participa de este torneo internacional.



Los veteranos Michael Bradley y Jozy Altidore cargarán con la responsabilidad de empujar al cuadro escarlata en esta nueva aventura, a la espera de que nuevas caras y miembros estables del plantel demuestren que están a la altura de un equipo que quiere volver a ser dominante a nivel doméstico y fuera de las fronteras de la MLS.

HOUSTON DYNAMO (USA) vs CD GUASTATOYA (GUA)

Martes 19 de febrero, 10 pm ET (Univision Deportes Network)

BBVA Compass Stadium - Houston, Texas

La Copa le dio vida: Houston Dynamo clasificó a la Liga de Campeones de Concacaf por haber ganado el año pasado la Copa Abierta de Estados Unidos, el primer trofeo que el conjunto anaranjado alzó desde 2007.



Un logro que, al final del año, terminó por maquillar el rendimiento de un club texano que no fue satisfactorio en la MLS. Luego de ser finalista de la Conferencia Oeste en 2017, en 2018 el conjunto de Wilmer Cabrera no logró clasificar a los Playoffs.

Sin alteraciones vitales en su plantel (más allá de la llegada del veterano defensor Maynor Figueroa) el entrenador colombiano demostró con anterioridad ser un especialista en torneos de eliminación directa. Alberth Elis, Romell Quioto, Mauro Manotas y Tomás Martínez serán las principales armas ofensivas del conjunto que alcanzó las semifinales de este certamen en 2007 y 2008.



El nuevo poder de Guatemala: El CD Guastatoya, un club fundado en 2010, viene de ganar los más recientes dos títulos de primera división en el país centroamericano. La de 2019 será su primera participación en la Liga de Campeones de Concacaf, y por primera vez se medirá ante un equipo de la MLS.

Los clubes guatemaltecos no compiten en los torneos de Concacaf desde 2016, debido a una sanción impuesta sobre la federación. ‘Los Pecho Amarillo’ -actualmente en las últimas plazas del Torneo Clausura- cuentan en Luis Martínez con un interesante goleador, que viene de marcar 11 goles en el Apertura.

CLUB ATLÉTICO PANTOJA (DOM) vs NEW YORK RED BULLS (USA)

Miércoles 20 de febrero, 8 pm ET (Univision Deportes Network)

Estadio Olímpico Félix Sánchez - Santo Domingo, República Dominicana

La carta del Caribe: el Pantoja es el ganador de la Caribbean Club Championship. Es el segundo equipo dominicano que se queda con el certamen de manera consecutiva, y encara su primera participación en la Liga de Campeones de Concacaf. En 2018, Chivas de Guadalajara superó por 7-0 al Cibao en el marcador global.

La misión del club que juega con los colores de Boca Juniors es altamente complicada teniendo en cuenta que su rival en octavos de final es New York Red Bulls, uno de los mejores equipos de la MLS en el último lustro.

Superior calidad taurina: la Liga de Campeones de Concacaf es un plato que tradicionalmente se le ha atragantado a New York Red Bulls, es cierto. Pero la evolución del club de Nueva Jersey es creciente y constante, y en 2018 llegó a las semifinales -una instancia que nunca antes había alcanzado.



Sin el volante Tyler Adams -que revoluciona la Bundesliga desde su reciente llegada- RBNY cuenta con la ventaja de iniciar ante un rival extremadamente débil su paso por el torneo internacional en 2019.



Red Bulls cuenta con uno de los planteles más completos del fútbol norteamericano; su defensa es de las menos goleadas y la capacidad de fuego de su ataque -comandado por ‘Kaku’ Romero Gamarra, Bradley Wright-Phillips y Alex Muyl- puede hacer daño a cualquier rival.

SPORTING KANSAS CITY (USA) vs. TOLUCA (MEX)

Jueves 21 de febrero, 8 pm ET (Univision Deportes Network)

Children’s Mercy Park - Kansas City, Kansas

Un laberinto para el eterno candidato: año tras año, Sporting Kansas City es candidato a ganarlo todo lo que juega, aunque este año deberá enfrentarse a un rival complicado en el arranque de la Liga de Campeones.



El campeón de la Copa Abierta de Estados Unidos de 2017 deberá enfrentarse en el arranque del torneo internacional al Toluca de la Liga MX. Sin dudas, el emparejamiento más duro para cualquiera de los equipos de la MLS en esta fase inicial, y un enfrentamiento inédito para ambos equipos.



Tras jugar una de las semifinales de la LCC en 2002, los hombres de Peter Vermes buscarán dar prueba de su valía en una nueva campaña. El club mexicano deberá cuidarse de la capacidad goleadora de Dániel Sallói y Johnny Russell, además de la solidez en la mitad del campo de Felipe Gutiérrez, Roger Espinoza, Graham Zusi e Ilie Sánchez.

Dudas en ‘el infierno’: hace tiempo que ‘los Diablos’ no pisan escenarios internacionales, y su actual ubicación en el Torneo Clausura de la Liga MX no infunde demasiado optimismo. Pero Toluca no deja de ser un rival relevante. A la calidad que habitualmente tienen los equipos mexicanos, en esta ocasión se agrega el hecho de que es un conjunto ‘rodado’, mientras que SKC se encuentra aún en pretemporada de cara al inicio del año en la MLS.



El campeón de la LCC (o de sus precedentes históricos) en 1968 y 2003 no lo tendrá fácil este año frente a un rival táctico e inteligente.

CLUB SPORT HEREDIANO (CRC) vs ATLANTA UNITED FC (USA)

Jueves 21 de febrero, 10 pm ET (Univision Deportes Network)

Estadio Eladio Rosabal Cordero - Heredia, Costa Rica

Chocar contra la misma pared: el equipo semifinalista en la edición 2014/15 llegó a la Liga de Campeones de este año a través de la Concacaf League. El caso de ‘los Rojiamarillos’ costarricenses es particular; en los últimos tres años cayó en la primera ronda de la LCC, siempre ante Tigres de la Liga MX.



En 2019 el obstáculo inicial no será menor. No será el poderoso club regiomontano, sino el Atlanta United FC que viene de ganar la MLS Cup con talento y suficiencia en diciembre.

Atlanta quiere hacer historia: ¿Puede un equipo que jamás jugó la Liga de Campeones de Concacaf ser candidato a ganar el campeonato internacional? En el caso de Atlanta United, el club rojinegro tiene todo el derecho a al menos sentirse en condiciones de intentarlo. A nadie se le escapa que ese será su gran objetivo en la primera mitad del año.



Ya sin Miguel Almirón, pero con un recientemente incorporado ‘Pity’ Martínez y la presencia de un renacido Ezequiel Barco en sus filas, el vigente titular de la MLS Cup se apoyará en la inquebrantable capacidad anotadora de Josef Martínez para construir la que podría ser una de las historias más impactantes del fútbol norteamericano. ¿Podrá el nuevo entrenador Frank de Boer elevar su nombre por el de la leyenda que tejió Gerardo Martino en ‘las Cinco Bandas’?