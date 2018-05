LAFC y su grupo organizado de aficionados dan a conocer un comunicado en conjunto

El club angelino y el grupo conocido como 'El 3252' se unieron para rechazar los cánticos de corte homófobo en el Banc of California Stadium.

Los Angeles Football Club inauguró el domingo el Banc of Caifornia Stadium, con una victoria por 1-0 frente a Seattle Sounders.

Luego de ese partido -el primero como local en su campaña inaugural como equipo de expansión- tanto el club como 'The 3252 Independent Supporters Union' (el grupo independiente de aficionados conocidos como 'el 3252') remarcaron su compromiso con la creación de un entorno positivo, entusiasta e inclusivo para sus aficionados. Y, con ese propósito en mira, publicaron esta declaración conjunta:

"El ofensivo canto que se produce con el saque de meta no es correcto y no nos representa. Pedimos que todos nuestros aficionados para eliminar esa conducta del Banc of California Stadium", dijo Tom Penn, Presidente y propietario de LAFC, y Josef Zacher, Presidente del '3252'.

LAFC y el '3252' no respalda ni condona el uso de lenguaje ofensivo y cantos inapropiados. No tienen espacio en el Banc of California Stadium o dentro de nuestro Club.

Cualquier aficionado al que se identifique como participante de estos cantos ofensivos será expulsado del estadio y el Club revocará su membresía de temporada.

LAFC y sus Aficionados continuarán trabajando juntos de manera activa para poner en práctica una política de 'tolerancia cero' en el Banc of California Stadium".