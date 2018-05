LAFC vs New York City FC, duelo de costa a costa entre dos equipos 'ricos' en la MLS

La cita es el domingo (8:30 pm ET, FOX Deportes), en el flamante Banc of California Stadium de Los Ángeles. El LAFC de Carlos Vela recibirá al New York City FC de David Villa, en uno de los partidos más esperados del fin de semana, por la Jornada 11 de la temporada regular de la MLS.

Estamos ante un choque de dos de los equipos más ricos de la liga norteamericana. Ricos en lo económico -están entre los cinco clubes de la MLS con mayor presupuesto en 2018- y ricos en lo futbolístico. New York City FC es el proyecto deportivo de Patrick Vieira, que este año parece ser un candidato fuerte a imponerse en la Conferencia Este, liderado por el incombustible David Villa, una de las mayores figuras de la MLS desde su llegada a América del Norte en 2015.



Como nunca antes, NYCFC se armó este año para intentar dar el asalto al título. El cuadro celeste es más fuerte que cualquiera de sus versiones anteriores. Tras un retiro de Andrea Pirlo esperado y previsible, el conjunto neoyorquino trajo a sus filas a buenos valores ofensivos jóvenes y no demasiado conocidos a nivel internacional. El jugador franquicia paraguayo Jesús Medina y el internacional Ismael Tajouri-Shradi dieron a New York City FC una dinámica renovada en el ataque.

Esos dos nombres, más otras incorporaciones como las del noruego Jo Inge Berget, los estadounidenses Sebastien Ibeagha y Saad Abdul-Salaam, Anton Tinnerholm y Ebenezer Ofori han hecho un grupo más compacto, de mayor calidad, que se complementa bien con las figuras consolidadas de la franquicia: Villa, Maxi Moralez, Alex Ring y Rónald Matarrita.



Los hombres de Vieira -en general- han hecho hasta ahora un gran arranque de temporada... Con la excepción del pozo en el que el equipo se metió el equipo el pasado sábado, cuando fueron aplastados por los Red Bulls, que los golearon por 4-0. ¿Será el partido del domingo ante LAFC el momento de la reivindicación, o la derrota en el clásico abrió una brecha en el club neoyorquino?

New York City FC no pierde dos partidos en forma consecutiva desde hace casi dos años, y ese es un dato que Los Angeles Football Club no debe perder de vista en su preparación. No menos cierto que el duelo ante el club azul cielo será el tercero para LAFC en una semana. Todos como local -es verdad-, sin desplazamientos. Pero, al fin y al cabo, son tres partidos en ocho días, contra ocho días de descanso para la franquicia de la Costa Este.



LAFC es un equipo en expansión -en su primera temporada en la MLS- completamente atípico. Con un plantel que todavía se está conociendo y conformando, Bob Bradley ha sabido cosechar seis victorias, dos derrotas y un empate en 9 encuentros disputados. Ocupa la segunda posición en la Conferencia Oeste, y no está demasiado lejos de arrebatarle a Sporting Kansas City la primera posición.



El club californiano -siguiendo nuevos patrones impuestos en las últimas temporada en la MLS- gira fundamentalmente alrededor de una mezcla de juventud con veteranía. Su máxima figura en la cancha es el atacante mexicano Carlos Vela, uno de los mejores futbolistas de la liga en los dos primeros meses y medio de juego en el torneo. Pero está bien acompañado por buenas piezas, como el uruguayo Diego Rossi, el tico Marco Ureña (lesionado, que no volverá a aparecer en el club californiano hasta que Costa Rica finalice su participación en la Copa del Mundo), el belga Laurent Ciman (letal en ambas áreas), un volante finísimo como Benny Feilhaber, el recién llegado Lee Nguyen, el joven volante colombiano Eduard Atuesta, y una permanente amenaza en el ataque, como es Latif Blessing.



¿Dos clubes de moda? Sí, ¿por qué deberían renegar de esa etiqueta? Cada uno fuerte en su Conferencia, con futbolistas 'distintos' y capaces de definir partidos importantes. Son, a su manera, dos de los mayores atractivos de la Major League Soccer. Con algo más de veteranía y experiencia -además de contar con la presión de consolidar su nombre y saciar las expectativas con títulos- en el caso de New York City FC. Con el frenesí y el entusiasmo de las cosas nuevas, sin dejar de lado que estamos frente a un gran equipo en el caso de Los Angeles Football Club.



El Oeste contra el Este. Los Ángeles vs. Nueva York. Un platillo grande y apetitoso para cualquier aficionado, en el cierre del fin de semana. ¿Quién se lo puede perder?