LAFC reprueba los gritos homófobos durante el juego ante Seattle Sounders

La inauguración del estadio del LAFC, donde milita Carlos Vela, se vio manchada por el grito homófobo que bajó de las gradas cada vez que el portero del Seattle Sounders pateó el balón en los saques de meta.

El lamentable grito no pasó desapercibido para la directiva del cuadro de la ciudad de Los Ángeles ni para el 3252 Independent Supporters Union, la barra oficial del equipo, ya que publicaron un comunicado conjunto para condenar este tipo de acontecimientos en las instalaciones del Banc of California Stadium.

"El Los Angeles Football Clib (LAFC) y el 3252 Independent Supporters Union están comprometidos a crear un ambiente positivo, de entusiasmo e inclusión para todos nuestros fans", se lee en el comunicado.



"El grito ofensivo de despeje está mal y no representa lo que somos. Solicitamos a todos nuestros fans tomar responsabilidad en ello para erradicarlo del Banc of California Stadium", dijeron el presidente y dueño del club, Tom Penn, y presidente de la barra, Josef Zacher.

"LAFC y el 3252 no apoyan ni fomentan el uso de lenguaje ofensivo y gritos inapropiados. No tienen cabida en el Banc of California ni en nuestro club".

Tras el penoso capítulo, la directiva advirtió que todo fanático que sea sorprendido entonando el grito homófobo será retirado del estadio y se le revocará su membresía durante la temporada.

El LAFC ganó 1-0 de último minuto con un golazo de tiro libre de Laurent Ciman.