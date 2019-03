La vida en azul y naranja: cosas que quizás desconoces sobre el nuevo equipo de la MLS

En Cincinnati ven la vida en azul y naranja. Estos son algunos de los detalles que quizás no conoces sobre el nuevo equipo de la MLS 2019.

Entre 2016 y 2018 FC Cincinnati compitió en la USL , actualmente considerada como liga de segunda división de Estados Unidos . Y el equipo de 'la Ciudad Reina' no pasó desapercibido.

No solo el club azul y naranja fue campeón de la temporada regular de ese campeonato en 2018, sino que el 2017 alcanzó las semifinales de la Copa Abierta , instancia en la que fue eliminado por New York Red Bulls , tras dejar en el camino a Columbus Crew SC y Chicago Fire .



En el arco -y con una respetable carrera en Europa- está el polaco Przemyslaw Tyto´n; en la defensa el capitán y ex Vancouver Whitecaps Kendall Waston y el ganador de la MLS Cup con Atlanta United, Greg Garza; en el centro del campo el suizo Leonardo Bertone, el belga Roland Lamah, el mexicano Víctor Ulloa y el argentino Emmanuel Ledesma; y en la delantera el nigeriano Fanendo Adi (ex Portland Timbers) y el jamaiquino Darren Mattocks (ex D.C. United).