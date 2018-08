La UEFA reconoce a futbolista de la MLS por su defensa y respaldo a la comunidad LGTB

Kashia, quien se unió a los Quakes desde el Vitesse en julio, dijo que ignoró los primeros llamados telefónicos que intentaban avisarle que recibiría el premio. "Luego recibí un mensaje de texto de parte de la UEFA y me dije 'OK, está pasando algo serio', porque nadie de la UEFA te llama a tu teléfono celular, ¿no?'", explicó el georgiano. "Me sentí muy honrado, no tiene nada que ver con un logro deportivo. Es algo que tiene que ver con ser un ser humano".