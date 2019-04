Antes de viajar a Vancouver, Ibra se deshace en elogios para Jonathan, Antuna y Joe Corona

“Me siento bien, me recuperé bien, entrené hoy bien y mañana otro entrenamiento, no tengo consecuencias de mi inconveniente de hace unas semana, así que vamos bien”, explicó el ‘León Sueco’ tras el entrenamiento del miércoles.

Para Ibrahimovic, el tema de jugar en superficie sintética no es preocupación ahora, como si lo fue el año pasado. “Solo voy y juego el partido, no puedo enfocarme en nada diferente o cambiar mis cosas aunque sea en superficie sintética”, aseguró el delantero.

Del recién llegado, Ibra lo rotuló como un “gran complemento”. Para el sueco, la adición del ex Xolos y ex Club América le ha dado espacio a su propio juego. “Con Joe en la mitad, los mediocampistas tienen ese hombre extra de apoyo. No tengo que bajar tanto a ayudar porque él esta ahí. Eso da confianza y me puedo enfocar más en mi trabajo”, tiró.