La seguridad en el fondo que Orlando City SC busca desde hace tiempo llegó desde Perú

"Estoy muy agradecido con Yoshi porque desde que llegué me ha tratado muy bien", admitió Ascues. "Me ha ayudado a acomodarme y a resolver todo. Mi relación con él nació cuando comenzamos a jugar juntos en la selección. Él es muy humilde y muy simpático. Ahora que he podido compartir más tiempo con él, me he dado cuenta que es una gran persona. Me ha sido de mucha ayuda".