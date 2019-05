La ‘revolución’ de Bruce Arena en New England irá de la mano de varios ‘caídos’

A los 67 años, con 18 trofeos en sus espaldas y alguna dolorosa caída (léase, la frustración de no clasificar al último Mundial con Estados Unidos), Bruce Arena se convirtió en el gerente general y entrenador de New England Revolution. Irónicamente, tras haber comenzado su trabajo hace un par de semanas, el debut en el banquillo podría darse el 2 de junio ante el equipo y en el lugar que le vio levantar tres MLS Cup.

Para el legendario hombre de fútbol, el concepto desde la entrada con New England Revolution es clave: “Cuando los equipos no son exitosos, nunca es responsabilidad de una persona sino de todos los involucrados” , soltó en varias de sus entrevistas al llegada a su nuevo cargo.

Lo que sí es claro es que con la sede de entrenamientos en construcción y la idea de un estadio propio (no compartido con New England Patriots) en Boston, el manejo de los fondos deberá ser metódico.

“No hay una relación directa en gastar mucho dinero y ganar títulos, sino con usar las fuentes inteligentemente y trabajar para hacer lo más con lo que se tiene” , explicó Arena para dejar en claro que lo más seguro es que New England Revolution no tenga planteles al estilo de Atlanta United en 2018 o Toronto FC en 2017.

“Cada quién puede tener su opinión, solo el tiempo podrá decir si estoy o no al nivel de la MLS de hoy. Pero no creo que esté lejos. Estoy confiado en que el crecimiento no me ha dejado atrás”, ha dicho muy a su estilo.