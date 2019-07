La revancha entre Atlanta y Red Bulls y la visita de Portland a NYCFC dominan el fin de semana

La 18 es una semana XXL dentro de la temporada regular de MLS. Diez encuentros ya han pasado, restan otros 9, y -a priori- el domingo presenta dos compromisos explosivos.

PHILADELPHIA UNION vs ORLANDO CITY SC

Sábado, 6 de julio (7 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Talen Energy Stadium - Chester, Pensilvania

Por segunda vez en cuatro días, el líder de la Conferencia Este y 'los Leones' vuelven a verse las caras.

El miércoles, el Union se impuso como visitante a Orlando por 3-1 en el Exploria Stadium y no solo mantuvo el primer lugar del Este, sino que además amplió su ventaja sobre D.C. United a cuatro puntos.



'Los Leones' finalizaron ese partido con nueve jugadores, debido a las expulsiones de Robin Jansson y Sacha Kljestan.

FC CINCINNATI vs HOUSTON DYNAMO

Sábado, 6 de julio (7:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Nippert Stadium - Cincinnati, Ohio

Invicto en casa, y con apenas una victoria como visitante. Ese es el cuestionable récord de Houston Dynamo en la temporada 2019. El sábado el club texano estará ante la opción de mejorar esa estadística en su visita al débil FC Cincinnati.



El conjunto debutante este año en MLS viene de ser aplastado por 7-1 a manos de Minnesota United una semana atrás. Esa fue la sexta derrota consecutiva para el nuevo equipo de Major League Soccer.

COLUMBUS CREW SC vs SEATTLE SOUNDERS FC

Sábado, 6 de julio (7:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

MAPFRE Stadium - Columbus, Ohio

Columbus y Seattle buscarán recuperarse de sus respectivas derrotas de mitad de semana.

El Crew padeció su tercera pérdida consecutiva y llevó a siete su racha de partidos seguidos sin victorias al caer de visita por 1-0 frente a Real Salt Lake.



Los Sounders, por su parte, suman ocho encuentros de visitante sin poder ganar tras el 3-0 que les endosó New York City FC en Yankee Stadium el miércoles por la noche.

MONTRÉAL IMPACT vs MINNESOTA UNITED FC

Sábado, 6 de julio (7:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Stade Saputo - Montreal, Quebec

Ambos rivales buscan escalar posiciones, tanto en el Este como en el Oeste, respectivamente.



El Impact querrá dejar atrás la derrota 2-1 contra Atlanta United. 'Los Loons', por su parte, buscarán mantener la buena marcha luego de superar como locales por 3-1 a San Jose Earthquakes el miércoles.

SPORTING KANSAS CITY vs CHICAGO FIRE

Sábado, 6 de julio (8:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Children's Mercy Park - Kansas City, Kansas

Altos y bajos serán expuestos por ambos equipo. SKC fue apabullado por LAFC, que gan´ó por 5-1 en Children's Mercy Park a mitad de semana.



El marcador fue el mismo, aunque traducido en victoria para Chicago Fire, que sorprendió y goleó a Atlanta United.

SAN JOSE EARTHQUAKES vs REAL SALT LAKE

Sábado, 6 de julio (10:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Avaya Stadium - San José, California

Real Salt Lake pretende extender a cuatro encuentros su racha como invicto antes de su visita a Earthquakes en el norte de California.



RSL ganó por 1-0 el miércoles a Columbus Crew SC. San Jose -una de las sorpresas de la temporada- cayó por 3-1 en su visita a Minnesota United.

LAFC vs VANCOUVER WHITECAPS FC

Sábado, 6 de julio (10:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Banc of California Stadium - Los Ángeles, California

Tras una sólida victoria ante Sporting Kansas City, Los Angeles Football Club buscará su segunda victoria consecutiva al recibir a Vancouver Whitecaps en el Banc of California Stadium.



LAFC aplastó 5-1 a domicilio a Sporting Kansas City, mientras que el mucho más descansado Whitecaps perdió 1-0 el fin de semana pasado en su visita a Seattle Sounders.

ATLANTA UNITED FC vs NEW YORK RED BULLS

Domingo, 7 de julio (2 pm ET / FOX Deportes)

Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, Georgia

La pasional rivalidad entre Atlanta y Red Bulls se renovará el domingo, tras ser goleados a mitad de semana.

Atlanta United fue embestido en su visita a Chicago Fire, que se impuso por 5-1.



Los Red Bulls, en tanto, fueron goleados en Texas por Houston Dynamo, con un marcador final de 4-0.

El 19 de mayo, en el primer encuentro de este año entre ambos equipos, el cuadro taurino se impuso por 1-0 en Red Bull Arena.

NEW YORK CITY FC vs PORTLAND TIMBERS

Domingo, 7 de julio (2 pm ET / FOX Deportes)

Yankee Stadium - Bronx, Nueva York

NYCFC es uno de los equipos más en forma de MLS en la actualidad, y suma 12 partidos en línea como invicto.

El miércoles, el cuadro celeste superó por 3-0 a Seattle Sounders, en la que fue una tercera victoria consecutiva.



El prolífico atacante Brian Fernandez impulsa a unos Portland Timbers en ascenso y el domingo ganaron por 1-0 a FC Dallas.