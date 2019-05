La reapertura de Providence Park y el regreso de Bruce Arena a L.A. destacan en la Semana 14

La reapertura del estadio donde se genera uno de los mejores ambientes en toda MLS y el retorno de un mítico entrenador a la casa del equipo donde ganó sus más recientes trofeos destacan en el programa de la Semana 14 de la temporada regular de MLS.

VANCOUVER WHITECAPS FC vs TORONTO FC

Viernes, 31 de mayo (10 pm ET / MLS Live en ESPN+)

BC Place - Vancouver, Columbia Británica

En el único partido del viernes en la Semana 14 de la temporada regular, Vancouver recibirá a Toronto en auténtico clásico canadiense dentro de MLS.

Los Whitecaps (4 victorias, 6 derrotas, 5 empates) pasan por un buen momento, tras sumar puntos en seis de sus más recientes 7 partidos, incluyendo la victoria a domicilio del sábado ante FC Dallas, con goles de Ali Adnan y Lucas Venuto.



Toronto FC (5-6-2) buscará salir de una racha de una racha de marcadores negativos; el último de ellos, una derrota 2-1 en casa ante San Jose. Richie Laryea para el cuadro escarlata y Chris Wondoloswski -en dos ocasiones para los Quakes- marcaron los goles del partido.



MONTRÉAL IMPACT vs ORLANDO CITY SC

Sábado, 1 de junio (5 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Stade Saputo - Montreal, Quebec

Tras imponerse a mitad de semana como local frente a Real Salt Lake, Montréal Impact intentará ganar su segundo partido consecutivo y cerrar con victoria la serie ante 'los Leones' de Orlando City, horas después de conocer la noticia de que -por lesión- el equipo canadiense volverá a perder Ignacio Piatti por lesión.



El Impact (7 triunfos, 6 derrotas, 3 igualdades) remontó el partido del miércoles ante Real Salt Lake para terminar imponiéndose por 2-1. Omar Browne y Saphir Taïder marcaron para el equipo de Rémi Garde en esa ocasión.

Orlando (4-7-3) sufrió la cuarta derrota de sus más recientes cinco encuentros; el último de ellos fue un 1-0 en contra como local frente a LA Galaxy.

El Impact se impuso por 3-1 en el primer encuentro de este año entre ambos equipos, con dos goles de Piatti y uno de Orji Okwonkwo.

ATLANTA UNITED FC vs CHICAGO FIRE

Sábado, 1 de junio (6 pm ET / UniMás)

Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, Georgia

Tras dos derrotas consecutivas, ahora Atlanta United va por dos victorias consecutivas. El rival del fin de semana será un Chicago Fire que igualó en sus últimos dos encuentros.

Atlanta (7-5-2) derrotó 3-0 a Minnesota United el miércoles, con un doblete de Josef Martínez.



Ese mismo día Chicago Fire (4-5-6) batalló para conseguir un empate como visitante 3-3 contra D.C. United. CJ Sapong, Djordje Mihailovic y Luciano Acosta fueron los autores de los goles del equipo de Veljko Paunovic.

NEW YORK RED BULLS vs REAL SALT LAKE

Sábado, 1 de junio (7 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Red Bull Arena - Harrison, Nueva Jersey

Mike Petke -ídolo de New York Red Bulls como jugador y entrenador- regresa por primera vez a la que fuera su casa desde su despido antes del inicio de la temporada 2015, esta vez al frente de Real Salt Lake.

Red Bulls suma 6 triunfos, 5 derrotas y 3 empates y amplió su racha como invicto a cuatro encuentros tras derrotar 2-0 a FC Cincinati el pasado fin de semana, gracias a los tantos marcados por 'Kaku' Romero Gamarra y Omir Fernandez.



Real Salt Lake (6-7-1) disfrutó de una seguidilla de tres victorias consecutivas, antes de perder el miércoles en su visita a Montréal Impact.



COLUMBUS CREW SC vs NEW YORK CITY FC

Sábado, 1 de junio (7:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

MAPFRE Stadium - Columbus, Ohio

Dos equipos en situaciones aparentemente divergentes se encontrarán el sábado por la noche en MAPFRE Stadium.

Columbus (5-9-1) perdó ocho de sus últimos nueve partidos, incluyendo la derrota 3-2 del último fin de semana como visitante contra Colorado Rapids. Además de no haber conseguido sumar, el club del estado de Ohio se trajo de ese encuentro una lesión que seguramente tendrá a Federico Higuaín fuera de las canchas por el resto de la temporada.



Junto a LAFC, NYCFC es uno de los dos equipos en toda la liga que solo han perdido hasta ahora un encuentro en la temporada regular. El conjunto celeste suma ocho partidos consecutivos sin perder, y viene de igualar 1-1 en su visita a Chicago Fire.

D.C. UNITED vs SAN JOSE EARTHQUAKES

Sábado, 1 de junio (8 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Audi Field - Washington, D.C.

Chris Wondolowski y su show de goles relevantes hace escala esta semana en el Audi Field, la casa de D.C. United, líder de la Conferencia Este.

Tras empatar 3-3 como local a mitad de semana frente a Chicago Fire, el club capitalino regresa a su casa el busca de su primer triunfo en los últimos cinco partidos.



Con un récord de 7 triunfos, 4 derrotas y 5 empates, D.C. United se mantiene en la primera plaza del Este, aunque la igualdad ante el Fire dejó cierta sensación de frustración en el plantel y la afición local.

Los Earthquakes (5-6-2) ganaron tres de sus últimos cuatro compromisos. El pasado fin de semana sorprendieron con una victoria 2-1 a domicilio ante Toroto FC. 'Wondo' anotó los dos goles del club californiano y sigue ampliando su marca como máximo artillero en la historia de MLS.



FC DALLAS vs SEATTLE SOUNDERS FC

Sábado, 1 de junio (8 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Toyota Stadium - Frisco, Texas

Dos rivales de la Conferencia Oeste se encuentran en la noche del sábado para dejar atrás las malas sensaciones provocadas por las derrotas del pasado fin de semana.

FC Dallas (5-6-3) perdió cuatro de sus últimos cinco partidos y hace seis encuentros que no suma de a tres puntos. El último fin de semana, el club texano perdió por 2-1 en su excursión a la casa de Vancouver Whitecaps.



Los Sounders -uno de los líderes en el Oeste- protagonizaron un vibrante partido ante Sporting Kansas City, que quedó finalmente para el conjunto de Peter Vermes, que finalmente se impuso 3-2.

HOUSTON DYNAMO vs SPORTING KANSAS CITY

Sábado, 1 de junio (8:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

BBVA Compass Stadium - Houston, Texas

Houston quiere llegar a la cifra de nueve partidos en línea sin derrotas cuando reciba en su estadio a un conflictuado Sporting Kansas City.

El conjunto del sur de Texas perdió 1-0 el último fin de semana en su visita a Minnesota United, pero sigue mantienendo una posición expectante en la Conferencia Oeste.



Sporting -al que las lesiones de sus jugadores lo están castigando duramente- no pudo enlazar su segunda victoria consecutiva cuando a mitad de semana cayó en casa por 2-0 frente a LA Galaxy.

COLORADO RAPIDS vs FC CINCINNATI

Sábado, 1 de junio (8:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

DICK'S Sporting Goods Park - Commerce City, Colorado

Este será el choque entre dos de los equipos con peor rendimiento en MLS en 2019. Pese a haber obtenido recientemente un par de resultados positivos, los Rapids son los últimos en la clasificación general de la temporada regular, con apenas 9 puntos.



FC Cincinnati -que el jueves presentó a su nuevo director deportivo- solo logró una victoria en sus últimos 10 compromisos. Con 11 unidades, el equipo en expansión es el último en la tabla de la Conferencia Este.

PORTLAND TIMBERS vs LAFC

Sábado, 1 de junio (10:30 pm ET / ESPN Deportes)

Providence Park - Portland, Oregon

El del sábado por la noche seguramente será uno de los partidos más emotivos del fin de semana.

Tras haber disputado 12 partidos seguidos como visitante, Portland Timbers vuelve a ser local y reabre su ampliado Providence Park para recibir a LAFC, líder de la clasificación general.



La incorporación del exdelantero del Necaxa Brian Fernandez está resultando crucial para unos Timbers en ascenso, y que ganaron cuatro de los últimos seis partidos jugados.



Con 10 victorias, una derrota y cuatro empates, Los Angeles Football Club va en camino a establecer nuevos récords en la liga. El cuadro californiani llegará entonado a Oregon, luego de golear 4-2 a Montréal Impact una semana atrás.

MINNESOTA UNITED FC vs PHILADELPHIA UNION

Domingo, 2 de junio (4 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Allianz Field - St. Paul, Minnesota

Minnesota -un equipo que se hace cada vez más fuerte en Allianz Field- se enfrentará a Philadelphia Union, que se quedó con apenas dos puntos en una seguidilla de tres partidos como local.

'Los Loons' (6-5-3) perdieron 3-0 a mitad de semana en su visita a Atlanta United, mientras que el Union -que no puede dar caza a D.C. United en la punta del Este- igualó 1-1 ante el débil Colorado Rapids.



LA GALAXY vs NEW ENGLAND REVOLUTION

Domingo, 2 de junio (10:30 pm ET / MLS Live en ESPN+)

Dignity Health Sports Park - Carson, California

En el día del regreso de Bruce Arena al estadio en el que ganó sus más recientes trofeos, LA Galaxy buscará su tercer triunfo consecutivo con la idea de no dejar escapar demasiado a LAFC en la tabla de la Conferencia Oeste.



Zlatan Ibrahimovic brilló en su regreso a la actividad luego de purgar dos jornadas de suspensión, y LA Galaxy consiguió el miércoles una clara victoria a domicilio frente a Sporting Kansas City.



New England (3 victorias, 8 derrotas, 4 empates) inició días atrás la 'era Bruce Arena', luego de igualar en casa 1-1 una semana atrás frente a D.C. United.