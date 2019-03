El nacido en California de raíces mexicanas e internacional con el seleccionado Sub 15 de México, fue además una de las figuras del encuentro con el que LA Galaxy abrió la temporada 2019 derrotando a Chicago Fire (2-1), viniendo desde atrás.

“La verdad estaba contento, pensé en todo lo que he trabajado duro, pero nada más quise dar lo mejor para el equipo”, aseguró el mediocampista de 16 años a la prensa tras el partido.

“No había hablado con él (el técnico) sobre si había la posibilidad de jugar. Pero yo nomás estaba listo por si me daba la oportunidad”, dijo el tímido volante de familia futbolera y quien fue recibido por una gran ovación del público al ingresar al campo.

Tener 16 años no es tan fácil en un camerino lleno de figuras, pero Efra dice que está tomando la experiencia de la mejor manera. “Yo sigo desarrollándome alrededor de estos compañeros que me están ayudando día a día y no más agarro todo de ellos”, comentó.