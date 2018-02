La pretemporada de la MLS ya está en marcha, y estos son los primeros resultados de los partidos de preparación

La pretemporada de la MLS está en plena forma. Los 23 equipos de la liga norteamericana están embarcados en el proceso de preparación para el curso 2018 y -en algunos casos también- la disputa de las fases decisivas de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Estos son los resultados registrados hasta ahora:

Sábado 27 de enero

. New York Red Bulls 7 vs. Universidad del Sur de Florida 0

(3 tiempos de 30 minutos)

. FC Dallas 1 vs. Universidad de Tulsa 0

(3 tiempos de 30 minutos)

. Sporting Kansas City 2 vs. Phoenix Rising FC 1

(3 tiempos de 30 minutos)

. Toronto FC vs. Universidad de California - Irvine 0

(3 tiempos de 30 minutos)

Domingo 28 de enero

. Columbus Crew 2 vs. Seattle Sounders 1

Mulcahy Soccer Stadium, Tucson | Arizona





Lunes 29 de enero

. Toronto FC 7 vs. Universidad de California - Fullerton 1

(3 tiempos de 30 minutos)

Miércoles 31 de enero

. New England Revolution 4 vs. New York Red Bulls 3

Bradenton | Florida

. Colorado Rapids 1 vs. Columbus Crew 2

Casa Grande | Arizona





. Sporting Kansas City 4 vs. Sporting Arizona 0

Scottsdale | Arizona

. Portland Timbers 0 vs. San Jose Earthquakes 0



publicidad



Mobile Mini Sun Cup, Tucson | Arizona





. New York City FC 5 vs. Universidad de Jacksonville 2

Jacksonville | Florida (partido jugado a puertas cerradas)





. Houston Dynamo 2 vs. Rio Grande Valley 0

Edinburg | Texas

. Toronto FC 3 vs. Club Tijuana 2

Torero Stadium, San Diego | California



Viernes 2 de febrero

. Los Angeles FC 2 vs. Toronto FC 2

Los Ángeles | California



Sábado 3 de febrero

. New York Red Bulls 4 vs. Philadelphia Union 3

DiMaggio Sports Complex, Clearwater | Florida





. Orlando City SC 4 vs. Universidad de Jacksonville 1

Southern Oak Stadium, Jacksonville | Florida





. FC Dallas 1 vs. Chattanooga FC 1

Finley STadium, Chattanooga | Tennessee

. Colorado Rapids 0 vs. Sporting Kansas City 2

Casa Grande | Arizona





. Minnesota United 4 vs. Universidad Internacional de Florida 1

Eastern Florida State College | Florida



. New England Revolution 0 vs. Malmo FF 1

Bradenton | Florida





. Chicago Fire 2 vs. Universidad del Sur de Florida 0

Corbett Stadium, Tampa | Florida

. Real Salt Lake 3 vs. LA Galaxy 1

Mobile Mini Sun Cup, Tucson | Arizona



. Houston Dynamo 9 vs. Rio Grande Valley FC 1

Edinburg | Texas

. Seattle Sounders 2 vs. Portland Timbers 1

Mobile Mini Sun Cup, Tucson | Arizona



El programa de amistosos para la semana que comienza es intenso:

Martes 6 de febrero

. New England Revolution vs. FC Cincinnati

Bradenton | Florida

Miércoles 7 de febrero

. San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake

Mobile Mini Sun Cup, Tucson | Arizona

. Minnesota United FC vs. Jacksonville Armada

Eastern Florida State College | Florida

. FC Dallas vs. Santa Tecla FC



publicidad



Toyota Stadium, Frisco | Texas

Jueves 8 de febrero

. D.C. United vs. Malmo FF

Bradenton | Florida

. Los Angeles FC vs. New York City FC

Los Ángeles | California (partido a puertas cerradas)



Carlos Vela, tras el primer partido del LAFC frente a Toronto FC : "Vamos por buen camino" UniMás 0 Compartir

. Chicago Fire vs. Philadelphia Union

DiMaggio Sports Complex, Clearwater | Florida

. Vancouver Whitecaps FC vs. Iwaki FC

Pacific Rim Cup, Honolulu | Hawái

Viernes 9 de febrero

. Columbus Crew SC vs. Sapporo

Pacific Rim Cup, Honolulu | Hawái

. Colorado Rapids vs. Sporting Arizona

Mobile Mini Sun Cup, Tucson | Arizona

Sábado 10 de febrero

. Atlanta United FC vs. Nashville SC

First Tennessee Park, Nashville | Tennessee



"El llamado del Tata", factor determinante en la llegada de Ezequiel Barco al Atlanta United UniMás 0 Compartir

. Orlando City SC vs. Minnesota United FC

Sylvan Lake Park, Orlando | Florida



. FC Dallas vs. CS Cartaginés

Toyota Stadium, Frisco | Texas

. San Jose Earthquakes vs. Reno 1868

Avaya Stadium, San José | California

. New York Red Bulls vs. Phoenix Rising FC

Phoenix Rising Complex, Phoenix | Arizona



. New York City FC vs. LA Galaxy

StubHub Center, Carson | California



publicidad







. Montréal Impact vs. Las Vegas Lights FC

Cashman Field, Las Vegas | Nevada

Domingo 11 de febrero

. FC Dallas vs. San Antonio FC

Toyota Soccer Center, Frisco | Texas