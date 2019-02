La MLS marca goles con la billetera: 14 de sus equipos están en el 'Top 100' mundial a nivel financiero

De todas las ligas del mundo, solo la Premier League de Inglaterra supera a la MLS en cuanto a cantidad de representantes en ese mercado. Major League Soccer cuenta con tres equipos dentro del 'top 30': LA Galaxy , Seattle Sounders y New England Revolution , la misma cantidad de representantes que tienen la Ligue 1 de Francia y la Serie A de Italia.

18. LA Galaxy

21. Seattle Sounders

30. New England Revolution

31. Colorado Rapids

32. New York Red Bulls

38. New York City FC

40. Toronto FC

46. Sporting Kansas City

47. San Jose Earthquakes

50. Atlanta United

51. Orlando City SC

54. Houston Dynamo

56. Portland Timbers

57. Chicago Fire