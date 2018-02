"La MLS es un gran trampolín para alcanzar el objetivo de ir a Europa", expresó talento paraguayo

Para Josué Colmán, nuevo jugador franquicia de Orlando City, la oportunidad de llegar a la MLS era algo demasiado bueno como para dejarla pasar.

El atacante paraguayo dejó semanas atrás Cerro Porteño -el equipo de toda su vida- para firmar un contrato de cinco años de extensión con 'los Leones'. "Jamás dudé para venir aquí", explicó el jugador a MLSsoccer.com. "El fútbol está creciendo aquí. La liga está trayendo mucho potencial joven desde Sudamérica. Con tiempo, esta liga y este país serán una fuerza global en este deporte".



Colmán es una de las caras jóvenes llegadas al plantel de Jason Kreis, y potencialmente será parte de un ataque muy fuerte, al que también se sumaron nombres como los de Justin Meram y Sacha Kljestan.

Para tomar la decisión de mudarse a Estados Unidos, para Josué fue fundamental poder hablar con su compatriota Nelson Haedo Valdez, ex delantero de Seattle Sounders. "Me habló mucho de esta liga, de su crecimiento, y me generó la curiosidad de venir a jugar aquí", comentó Colmán. "Así que cuando se presentó la oportunidad no tunve ninguna duda. Estoy muy feliz de ver lo que puedo hacer en este equipo".



"Tomé en cuenta el lugar al que vine a jugar", agregó el guaraní. "Esta liga ofrece oportunidades. Es un gran trampolín que ayuda a los jugadores a alcanzar el objetivo final de ir a Europa, porque muchos jugadores jóvenes sueñan con hacer eso", manifestó Colmán. "Pero además, este país ofrece una calidad de vida que muchos futbolistas sudamericanos no encuentran en sus países de origen. Eso tiene una gran influencia en los jugadores que vienen aquí".