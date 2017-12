La MLS anunció las primeras fechas del calendario 2018; la temporada arranca el 3 de marzo



La Major League Soccer dio a conocer, este martes, las primeras fechas del calendario de partidos del 2018 para todos los 23 clubes de la liga. La temporada regular arrancará el sábado, 3 de marzo.

El nuevo club de expansión de la MLS, el LAFC de Carlos Vela, jugará su partido inaugural en calidad de visitante ante el poderoso Seattle Sounders, finalista de la MLS Cup 2017, en el CenturyLink Field el domingo, 4 de marzo. LAFC jugará su primer partido en casa el 29 de abril, cuando su reducto Banc of California Stadium abra sus puertas una vez concluida su construcción. El rival será el mismo Seattle Sounders.



¡A todo tren! Continúa la construcción del Banc of California Stadium, la casa del LAFC de Carlos Vela

Los actuales campeones de la MLS, Toronto FC, jugarán su primer partido de la temporada 2018 ante Columbus Crew en su estadio BMO Field, en lo que será la reedición de las finales por conferencia de los Playoffs 2017.

No solo LAFC estará estrenando estadio, también lo hará el tetracampeón D.C. United. No obstante, los capitalinos no podrán jugar en su nueva casa, el Audi Field, hasta el verano. Abrirán la competencia en 2018 ante Houston Dynamo en un escenario deportivo por definir.



Jozy Altidore: "Tenemos un buen equipo para ganar la Champions de Concacaf"



El calendario completo de la temporada regular de la MLS 2018, junto con el calendario de transmisiones televisivas tanto en Estados Unidos como Canadá, serán anunciados próximamente.









Calendario de la MLS 2018 (primeras fechas)

Sábado, 3 de marzo, 2018

Toronto FC vs. Columbus Crew SC | Hora: 1 p.m. ET| Estadio: BMO Field

1 p.m. ET| BMO Field Houston Dynamo vs. Atlanta United | Hora: 3:30 p.m. ET| Estadio: BBVA Compass Stadium

3:30 p.m. ET| BBVA Compass Stadium Orlando City vs. D.C. United | Hora: 7:30 p.m. ET| Estadio: Orlando City Stadium

7:30 p.m. ET| Orlando City Stadium FC Dallas vs. Real Salt Lake | Hora: 8 p.m. ET| Estadio: Toyota Stadium

8 p.m. ET| Toyota Stadium Colorado Rapids vs. Chicago Fire | Hora: 9 p.m. ET| Estadio: Dick's Sporting Goods Park

9 p.m. ET| Dick's Sporting Goods Park San Jose Earthquakes vs. Minnesota United| Hora: 10:30 p.m. ET| Estadio: Avaya Stadium

10:30 p.m. ET| Avaya Stadium Philadelphia Union vs. New England Revolution|Hora: Por definir|Estadio: Talen Engery Stadium

Domingo, 4 de marzo, 2018

Seattle Sounders vs. Los Angeles Football Club| Hora: 5 p.m. ET| Estadio: CenturyLink Field

5 p.m. ET| CenturyLink Field Vancouver Whitecaps vs. Montreal Impact | Hora: 6 p.m. ET| Estadio: BC Place

6 p.m. ET| BC Place Sporting KC vs. New York City FC | Hora: 7:30 p.m. ET| Estadio: Children's Mercy Park

7:30 p.m. ET| Children's Mercy Park LA Galaxy vs. Portland Timbers |Hora: 10 p.m. ET| Estadio: StubHub Center

Sábado, 10 de marzo, 2018

Columbus Crew SC vs. Montreal Impact| Hora: 1 p.m. ET| Estadio: MAPFRE Stadium

1 p.m. ET| MAPFRE Stadium New England Revolution vs. Colorado Rapids| Hora: 1:30 p.m. ET| Estadio: Gillette Stadium

1:30 p.m. ET| Gillette Stadium Real Salt Lake vs. Los Angeles Football Club| Hora: 3:30 p.m. ET| Estadio: Rio Tinto Stadium

3:30 p.m. ET| Rio Tinto Stadium New York Red Bulls vs. Portland Timbers| Hora: 7 p.m. ET| Estadio: Red Bull Arena

7 p.m. ET| Red Bull Arena Chicago Fire vs. Sporting KC|Hora: Por definir|Estadio: Toyota Park

Domingo, 11 de marzo, 2018

Atlanta United vs. D.C. United| Hora: 3 p.m. ET| Estadio: Mercedes-Benz Stadium

3 p.m. ET| Mercedes-Benz Stadium New York City FC vs. LA Galaxy|Hora: 5 p.m. ET|Estadio: Yankee Stadium

Sábado, 17 de marzo, 2018

Montreal Impact vs. Toronto FC| Hora: 3 p.m. ET| Estadio: Olympic Stadium

3 p.m. ET| Olympic Stadium D.C. United vs. Houston Dynamo| Hora: Por definir| Estadio: Por definir

Por definir| Por definir Minnesota United vs. Chicago Fire|Hora: Por definir|Estadio: TCF Bank Stadium

Sábado, 14 de abril, 2018

Portland Timbers vs. Minnesota United|Hora: 10:30 p.m. ET|Estadio: Providence Park

Domingo, 29 de abril, 2018

Los Angeles Football Club vs. Seattle Sounders|Hora: 9 p.m. ET|Estadio: Banc of California Stadium

*Horarios y el calendario están sujetos a cambios.