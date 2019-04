La masiva influencia de Nani ha transformado a Orlando City de ‘lindos gatitos’ a feroces leones

Orlando City encontró en Nani no al Jugador Franquicia que tanto le hacía falta, encontró a un auténtico generador de milagros. Un tipo que aporta bastante en la cancha, pero que también es un líder que le brinda más que fútbol al equipo cuando están fuera del terreno de juego.

Hoy el club de la Florida es capaz de hacerle frente a cualquier cuadro de la MLS, no se cae mentalmente cuando esta abajo en el marcador, tiene capacidad de reacción en casa y de visita. Está metido en zona de Playoffs.

No es ninguna barbaridad o exageración atribuirle a Nani la cara tan distinta de los Leones, considerando que no hubo grandes cambios más allá de la llegada del portugués. El técnico que llego de interino el año pasado, proveniente del equipo filial de segunda, el desconocido James O’Connor sigue en el banquillo. Y los otros dos referentes siguen siendo Dom Dwyer y Sacha Kljestan. No hay mucho más.