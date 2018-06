'La mano derecha' de Pep Guardiola en Manchester City será el nuevo entrenador de New York City FC

Tras la confirmación de la salida del entrenador Patrick Vieira, New York City FC anunció este lunes la llegada de Domènec Torrent como su nuevo entrenador en jefe.

Torrent, ex entrenador de Girona FC y entrenador asistente en Barcelona FC y Bayern Munich, ha sido recientemente la mano derecha de Pep Guardiola en el Mancheste City FC, de la Premie League inglesa. El técnico se comprometió con NYCFC hasta el final de la temporada 2020 y se hará cargo del equipo celeste cuando obtenga el permiso de trabajo en Estados Unidos.

"Pese a que he disfrutado 11 maravillosos años trabajando junto a mi colega y amigo cercano Pep Guardiola, mi ambición siempre ha sido volver a entrenar, y no podría haber esperado una mejor oportunidad que trabajar para este club", señaló Torrent en sus primeras declaraciones como estratega de NYCFC.

"Se que tenemos un equipo muy talentoso, he visto muchos de los partidos y he disfrutado la manera en la que el equipo juega. No veo la hora de comenzar a trabajar con los jugadores en el campo de entrenamiento", añadió.