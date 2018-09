La Jornada 30 de la MLS puede definir la suerte de varios equipos en lucha por entrar a los Playoffs

Dos equipos de la MLS llegan a este fin de semana con opciones de certificar su entrada a los Playoffs. Atlanta United está en condiciones de amarrar la opción de evitar la ronda de Eliminación Directa. Y hasta cuatro clubes pueden quedarse sin opciones en la carrera hacia la postemporada en la Jornada 30 que está a punto de comenzar.

El sábado, ocho encuentros acapararán toda la atención.

LAFC vs. San Jose Earthquakes

Banc of California Stadium, Los Ángeles - California (3:30 pm ET, Univision)

Al acecho de FC Dallas y Sporting Kansas City, Los Angeles Football Club buscará en el primer turno del sábado ante el ya eliminado San Jose Earthquakes una victoria que lo acerque a la primera posición de la Conferencia Oeste.

LAFC suma 47 puntos, y está cuatro unidades por detrás de ambos líderes.

Este será el segundo encuentro en la historia entre el conjunto angelino y los Quakes; el 9 de junio LAFC obtuvo una agónica victoria por 4-3 en el Avaya Stadium.



New York Red Bulls vs. Toronto FC

Red Bull Arena, Harrison - Nueva Jersey (5 pm ET, ESPN+)

Si bien no se habla demasiado de ello, la rivalidad entre ambos equipos es máxima, como quedó reflejado en el doble duelo de las semifinales de la Conferencia Este del año pasado.

Taurinos y escarlatas solo han ganado dos de sus últimos seis partidos de liga, pero la situación de ambos conjuntos es radicalmente diferente: hace semanas que los Red Bulls han conseguido el pase a los Playoffs y actualmente ocupan la segunda plaza de su Conferencia, con 56 puntos.

Toronto FC, vigente monarca de la MLS que a mitad de semana perdió en la definición de la Campeones Cup, lucha denodadamente por entrar a posiciones de acceso a la postemporada. Lo tiene complicado: ocupa la novena posición (con 30 puntos) y está a nueve unidades de su meta.

Red Bulls necesita ganar para mantener abierta la lucha por el Supporters' Shield con Atlanta United. Toronto FC ansía la victoria para seguir contando con opciones de jugar los Playoffs.

El partido más reciente entre ambos data del 1 de julio, en el BMO Field, y finalizó con una victoria por 1-0 del club del área triestatal, gracias a un tanto de Kemar Lawrence.



Atlanta United FC vs. Real Salt Lake

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - Georgia (7 pm ET, ESPN+)

El Atlanta de 'Tata' Martino avanza a paso de récord para romper más de una marca en la temporada regular de 2018. Tras derrotar por 4-3 como visitante a San Jose Earthquakes, 'las Cinco Bandas' regresan a casa, donde se medirán a un Real Salt Lake valiente y lleno de habilidad, que solo ha perdido una vez en sus más recientes nueve encuentros.

Así como Atlanta es candidato máximo para adjudicarse el Supporters' Shield, Real Salt Lake tiene expectativas concretas de estar en los Playoffs. Tras el reciente empate 1-1 ante Minnesota United ocupan la quinta posición de la Conferencia Oeste, dos puntos por detrás de LAFC y Portland Timbers.

En su primer enfrentamiento histórico, ocurrido en abril del año pasado, Atlanta United se impuso por 3-1 como visitante en el Rio Tinto Stadium, con goles de Héctor Villalba, Yamil Asad y Albert Rusnák.

Atlanta United puede asegurar este fin de semana la posibilidad de evitar la fase de Eliminación Directa de los Playoffs de la MLS si:

a) derrota a Real Salt Lake y ...

b) New York City FC pierde o empata en su visita a Montréal Impact.



Columbus Crew SC vs. Colorado Rapids

MAPFRE Stadium, Columbus - Ohio (7:30 pm ET, ESPN+)

Con las tres primeras posiciones de la Conferencia Este bastante definidas (Atlanta United y Red Bulls ya aseguraron su pase a los Playoffs; New York City FC todavía necesita hacerlo), Columbus Crew SC buscará tomar distancia de Philadelphia Union -un rival que no ha fallado en semanas recientes- cuando reciba en casa al ya eliminado Colorado Rapids.

El conjunto entrenado por Gregg Berhalter viene de perder por 3-2 en su visita a Portland Timbers. Revisando las estadísticas recientes, la paridad entre el Crew y los Rapids es bastante patente.



Montréal Impact vs. New York City FC

Stade Saputo, Montréal - Quebec (7:30 pm ET, ESPN+)

Diez puntos separan al Impact (sexto clasificado en el Este, con 39 unidades) de NYCFC (tercero, con 49) antes del inicio de un partido crucial para ambos equipos.

El club canadiense -que se esfuerza para aferrarse a la última plaza de acceso a la postemporada- viene de ganar por 4-1 a Philadelphia Union y quedó a apenas un punto de la quinta plaza sostenida por el conjunto de 'la Ciudad del Amor Fraternal'.

New York City FC, por su parte, recuperará algunos efectivos de cara al partido en Montreal tras pasar dos semanas sin actividad. El conjunto celeste acumula apenas una victoria en sus últimos ocho partidos de liga; su último resultado fue un empate 1-1 como local ante D.C. United.

Este será el segundo encuentro de este año entre estadounidenses y canadienses. El 11 de julio New York City FC se impuso por 3-0 en el Yankee Stadium, con goles de Jesús Medina, Ronald Matarrita y Jonathan Lewis.

NYCFC conseguirá la clasificación a los Playoffs de la MLS si logra imponerse como visitante ante Montréal Impact.



New England Revolution vs. Chicago Fire

Gillette Stadium, Foxborough - Massachusetts (7:30 pm ET, ESPN+)

Ambos vienen de obtener resultados positivos en la última jornada, pero tanto New England Revolution como Chicago Fire miran las cosas por detrás de la línea roja que determina quién está dentro de los puestos de postemporada y quien no.

Los Revs igualaron 1-1 el pasado fin de semana ante LAFC -en su tercer encuentro consecutivo sin derrotas-, mientras que el Fire puso fin a su racha de nueve partidos sin victorias al golear 4-0 a Orlando City.

El 9 de junio, en Bridgeview, ambos equipos igualaron 1-1, con tantos de Bastian Schweinsteiger y Teal Bunbury.

Chicago Fire corre el riesgo de quedarse sin opciones de entrar a la postemporada si:

a) Cae derrotado ante New England Revolution y...

b) Montréal Impact se impone ante New York City FC.



Orlando City SC vs. Houston Dynamo

Orlando City Stadium, Orlando - Florida (7:30 pm ET, ESPN+)

Houston Dynamo (que ganó días atrás ante Portland Timbers) busca enlazar triunfos consecutivos por primera vez desde el mes de mayo. 'Los Leones' de Orlando City solo han conseguido una victoria en sus últimos 19 encuentros.

Si bien el club texano puso fin a una racha de 10 partidos sin triunfos con un 4-1 como local ante los Timbers en la última jornada, y Orlando City (ya sin opciones de jugar la postemporada) fue superado por 4-0 por Chicago Fire el domingo.

Orlando City SC verá concluidas sus posibilidades de entrar a la postemporada si:

a) pierde ante Houston Dynamo y...

b) Montréal Impact gana o empata frente a New York City FC.

o

a) Orlando City pierde ante Houston Dynamo y...

b) New England Revolution derrota a Chicago Fire.

o

a) Orlando City empata ante Houston Dynamo y...

b) Montreal Impact gana a New York City FC.



Houston Dynamo quedará fuera de la carrera por los Playoffs si:

a) pierde ante Orlando City SC y...

b) Real Salt Lake se impone ante Atlanta United y...

c) Seattle Sounders FC derrota a LA Galaxy.

o

a) Houston Dynamo empata ante Orlando City SC y...

b) LAFC gana o empata ante San Jose Earthquakes y...

c) Portland Timbers gana o empata contra Minnesota United FC y...

d) Real Salt Lake derrota a Atlanta United y...

e) Seattle Sounders FC se impone a LA Galaxy



Minnesota United FC vs. Portland Timbers

TCF Bank Stadium, Mineápolis - Minnesota (8 pm ET, ESPN+)

Tras un triunfo de mitad de semana ante Columbus Crew, Portland Timbers intentará subir escalones en la Conferencia Oeste contra un Minnesota United que busca poner fin a una racha de siete encuentros sin victorias.

Los Timbers están en la cuarta posición del Oeste, igualados en puntos con LAFC (que ocupan el tercer lugar). 'Los Loons' son décimos en esa Conferencia, y están 14 unidades por debajo de la zona de acceso a la postemporada.

El 14 de abril, Portland se impuso por 3-2 a Minnesota en Providence Park.

Minnesota United podría quedarse sin posibilidades de competir por un lugar en los Playoffs si:

a) pierde ante Portland Timbers y...

b) Real Salt Lake gana o empata frente a Atlanta United y...

c) Seattle Sounders FC derrota a LA Galaxy.

o

a) Minnesota empata ante Portland Timbers y...

b) Real Salt Lake derrota a Atlanta United y...

c) Seattle Sounders FC se impone a LA Galaxy



Para el domingo quedaron reservados tres duelos finales.

Philadelphia Union vs. Sporting Kansas City

Talen Energy Stadium, Chester - Pensilvania (1 pm ET, ESPN Deportes)

Tanto el Union como SKC son equipos que solo perdieron uno de sus últimos siete encuentros de temporada regular.

Philadelphia sorprendió a mitad de semana a Seattle Sounders con una victoria por 1-0 que puso fin a la seguidilla de nueve triunfos consecutivos del conjunto esmeralda. El cuadro de Kansas, por su parte, goleó el fin de semana a San Jose Earthquakes por 5-1.

Sporting Kansas City asegurará su participación en los Playoffs si:

a) derrota a Philadelphia Union y...

b) Vancouver Whitecaps pierde o empata ante FC Dallas y...

c) Portland Timbers cae o iguala frente a Minnesota United y...

d) Real Salt Lake pierde o empata contra Atlanta United



LA Galaxy vs. Seattle Sounders FC

StubHub Center, Carson - California (7 pm ET, FOX Deportes)

Uno de los encuentros más clásicos que la Conferencia Oeste puede brindar, encuentra a dos rivales que vienen de caer en sus últimos encuentros.

El Galaxy perdió por 5-3 en su visita a Toronto FC (y ya suma 7 encuentros sin triunfos), mientras que los Sounders vieron rota su racha de nueve triunfos en línea al perder por 1-0 como local frente a Philadelphia Union.

El 18 de agosto, en CenturyLink Field, los Sounders golearon por 5-0 al Galaxy, gracias a los tantos marcados por Chad Marshall, Harry Shipp, Cristian Roldán, Raúl Ruidíaz y Servando Carrasco (en propia portería).



Vancouver Whitecaps FC vs. FC Dallas

BC Place, Vancouver - Columbia Británica (7 pm ET, ESPN+)