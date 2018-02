LA Galaxy de los hermanos Dos Santos empezó el año en casa con victoria y una grata impresión

CARSON,CA. Una cara muy diferente mostró el LA Galaxy de los hermanos Jona y Gio

Dos Santos en su primer juego en casa este 2018, en comparación con el último de 2017. Y a pesar de que era pretemporada, tanto cuerpo técnico como jugadores parecían querer lavar la cara ante su afición.

Para empezar, el once inicialista fue lo más parecido al equipo que se verá debutando la temporada regular de MLS. Incluyendo cinco adiciones realizadas entre el fin de la peor temporada en la historia del equipo y esta pretemporada.

A ello le siguió la actitud ofensiva con la que desde el primer minuto los dirigidos por Sigi Schmid salieron a enfrentar a un New York City FC que tras haber jugado el viernes otro amistoso (ante Los Ángeles FC) puso en el terreno solo a tres de sus habituales en 2017 acompañados de algunos recién llegados y un par de juveniles.



