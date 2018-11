LA Galaxy busca dar con "la gente adecuada" para cambiar el rumbo del equipo en 2019

"No se si se trata de comenzar todo de nuevo", expresó el martes Chris Klein, presidente del club. "Pero creo que bajo la gestión de Bruce Arena (exentrenador y gerente general) fuimis un equipo conducido por una sola persona en el aspecto futbolístico por tanto tiempo. Y cuando tuvimos que hacer cambios de manera rápida creo que acertamos en cuanto a la estructura, pero no hicimos todo de manera correcta".

No queda claro cuánto cambio será necesario. Klein manifestó que se hará una cuidadosa evaluación de cada área dentro del club -desde el plantel, los entrenadores, el personal, hasta las visorías, la academia y las prácticas médicas-aunque gran parte de eso quedará en manos del nuevo encargado de operaciones futbolísticas tras el despido de Peter Vagenas.

"No nos cerraremos a ninguna opción", continuó Klein. "Pero lo que diría es que necesitamos es un grupo de personas talentosas, y no solo a una perspna. No creo que una sola persona pueda resolverlo todo. Necesitamos un equipo. Se requiere de mucho esfuerzo para construis un club moderno, y esa es nuestra ambición".