La estrella latina Prince Royce será la atracción principal del MLS All-Star Game

La super estrella latina y artista multiplatino Prince Royce será el encargado de brindar el Concierto del MLS All-Star presentado por Target el sábado 27 de julio en la Wall Street Plaza de la ciudad de Orlando. Las actividades comenzarán a las 7 p.m. ET. El recital de Prince Royce dara comienzo a cinco días de celebración futbolística y experiencias para los aficionados que culminarán con el MLS All-Star Game presentado por Target, que se llevará a cabo el 31 de julio en el Exploria Stadium.

Uno de los artistas latinos más influyentes del mundo, Prince Royce cuenta con más de 55 millones de seguidores en las redes sociales. Todos sus álbumes han sido certificados como multiplatinos. Su último trabajo, FIVE, debutó en el primer lugar del ránking de Álbumes Latinos de Billboard y se convirtió en el disco latino más vendedor en sus primeras cinco semanas en los últimos cinco años antes de su lanzamiento oficial. El álbum también fue incluido en la edición anual de la lista de las mejores grabaciones latino de Billboard. La publicación además nombró a Royce como uno de los Mejores Artistas Latinos en varios años. Prince Royce colaboró con Shakira, Jennifer López, Pitbull, Snoop Dogg, Selena Gómez, Chris Brown, Maluma y Becky G, entre otros.

El fanatismo de Prince Royce y A-Trak por el fútbol quedó patente en la campaña "Nuestro Soccer" que MLS está exhibiendo en 2019. En el spot "Our Sound" Prince Royce luce una camiseta de Inter Miami CF, mientras que A-Trak y Dave 1 lucen indumentaria de Montréal Impact en el video de "Like That".