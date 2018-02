¡La espera terminó! Landon Donovan está listo para debutar con el León en la Liga MX

¡Llegó la hora! Todo indica que Landon Donovan está preparado para hacer esta noche (a partir de las 8 pm ET) su debut como futbolista en la Liga MX. El que es considerado como el mejor futbolista estadounidense de todos los tiempos está concentrado con el primer equipo del Club León, que hoy recibe al Puebla, en un encuentro correspondiente a la jornada 6 del Torneo Clausura de la máxima categoría del fútbol mexicano.



Donovan -de 35 años, y que salió de un retiro de más de una temporada de duración- fue presentado semanas atrás por 'la Fiera', y existen grandes expectativas por lo que pueda aportar a su nuevo club. El León, con cinco partidos disputados, suma 10 puntos de momento y espera el choque ante el conjunto de 'la Franja' para revertir la mala imagen dejada en los dos más recientes partidos de liga, en los que fue goleado por 4-0 por Necaxa y por 5-1 por Monterrey.



El californiano, campeón en seis ocasiones de la MLS y máxima figura histórica de la selección de Estados Unidos, ha dicho que está en forma para el duelo ante el Puebla, aunque es altamente probable que comience el partido en el banco de relevos.

"Los resultados de las dos últimas semanas fueron muy malos", señaló Donovan días atrás en declaraciones a una cadena de radio mexicana. "No se por qué ha ocurrido eso, porque cuando entrenamos la calidad del equipo me ha impresionado. Por alguna razpon el equipo no ha jugado bien recientemente, y hay muchas cosas para corregir. Quiero estar en la cancha y luchar junto a mis compañeros ante otros equipos".