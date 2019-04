La buena racha de NYCFC se explica por el alto impacto de su nueva figura brasileña

New York City FC es un equipo distinto con respecto lo que mostraba pocos días atrás.

"Pienso en Héber, y creo que tenemos el jugador adecuado ahora", comentó el entrenador Domènec Torrent. "No quiero hablar sobre lo que pasó uno o dos meses atrás. Todo el mundo sabía que necesitábamos un delanter porque David Villa decidió ir a jugar a otro país".

"Estoy muy feliz con el club ahora mismo y estoy muy feliz con Héber porque ustedes saben que él ayuda mucho", continuó el técnico en diálogo con los periodistas. "No teníamos a este tipo de jugador. Es capaz de hacer goles, es capaz de asistir, y -cuando tienes problemas- puede aguantar la pelota. Eso es muy importante para nosotros".

"Ahora me siento bien", confesó el 9. "Después de hacer un gol, esa es la mejor sensación. Estoy muy cansado pero estoy feliz por ayudar a mis compañeros y por los resultados que hemos tenido esta semana".

Fue un comienzo de ensueño para Héber , y quizás una reivindicación para Torrent y NYCFC por haber elegido al hombre adecuado. Pero el brasileño no quiere detenerse demasiado en eso.

"Estoy muy feliz por hacer estos goles, por dar asistencias, por jugar bien. Eso es lo más importante", comentó a MLSSoccer.com. "Cuando trabajas duro, cuando lo das todo en la cancha, todo sale. Mis compañeros me ayudan mucho también. Me recibieron muy bien y me ayudaron a que la adaptación sea tan rápida como fuera posible. Espero seguir así, marcando goles, dando asistencias y ayudando al equipo".