Kendall Waston reitera su deseo de dejar Vancouver Whitecaps

Tras cuatro años con Vancouver Whitecaps, el tiempo de Kendall Waston con el club canadiense parece estar llegando a su final.

El capitán se ha manifestado de manera abierta y pública durante la semana pasada con respecto a su deseo de dejar el equipo tras esta temporada. Y el internacional costarricense reiteró su intención el martes -durante el evento de cierre de temporada de los Caps- pese a seguir bajo contrato hasta el final del próximo curso de la MLS.

"Mi representante, Greg [Anderson] y Bobby [Lenarduzzi] lo van a solucionar", expresó Waston. "Como en cualquier otra cosa en la vida, nadie sabe qué va a pasar. Lo único seguro es la muerte".

"Es más una cuestión personal donde esa sensación se encuentra, porque quiero ganar", insistió el defensor central tico. "Quiero mejorar en diferentes áreas en mi vida, así que es simple. Lo dije con anterioridad y quiero continuar con la misma mentalidad. Todo el mundo lo sabe".

Lenarduzzi -presidente de los Whitecaps- confirmó que recientemente mantuvo cuatro recientes reuniones con Waston para hablar sobre el futuro del jugador. Y, pese a que el club entiende que el centroamericano quiere buscar otros objetivos, el mensaje hacia el capitán del equipo es claro.

"Le pregunté si se trataba de algo que el club estuviera haciendo para que él se quiera marchar, y me respondió enfáticamente que no", expresó el directivo a MLSsoccer.com.

"Me dijo que disfrutó de su tiempo aquí, y nosotros también hemos disfrutado de tenerlo", añadió Lenarduzzi. "Lo que dije de manera enfática a Kendall, y que confirmé hoy [por el martes] con Kendall, fue que pese al hecho de que él se quiere marchar, no lo hará por menos de lo que indica el valor de mercado".





Lenarduzzi cree que habrá interés por Waston cuando se abra el mercado de transferencias, y que no faltará interés por los servicios del capitán debido a la aparición del costarricense en la Copa del Mundo de este año.

"No lo vamos a vender a precio de oferta", añadió Lenarduzzi. "Solo por el hecho de que él se quiere marchar eso no significa que haremos algo diferente a lo que lo que haríamos en el caso de un futbolista que quizás no hubiera hecho declaraciones públicas".

"Habrá un proceso que tendrá lugar, pero yo mismo lo escuché de su boca: no tiene problemas con el club", concluyó el presidente.

Kendall Waston fue claro con respecto a su desilusión y falta de acuerdo con el despido del entrenador Carl Robinson, producido unas semanas atrás. Y pese a que el martes bajó un poco el tono a sus declaraciones, claramente existen situaciones que lo llevaron a decidir que su etapa en Vancouver debe finalizar.

"No estaba feliz, pero como dije antes, los entrenadores se van, los jugadores se van", reflexionó el jugador. "Esto es un negocio. No me hizo feliz, pero lo que no me gusta es la gente con dos caras".

"Me enojé por ciertas cosas. Así que si no les creo, es mejor que me vaya", insistió. "Si estás en casa y no te sientes seguro en casa, ¿qué vas a hacer? No voy a mencionar nombres, pero eso es lo que pasa", manifestó Waston.

De acuerdo con Lenarduzzi, la frustración del costarricense no está dirigida a él.

"Le pregunté por su comentario acerca de gente con dos caras, y quise saber si se refería a mí a Greg Anderson o a nuestro club, y él me dijo 'absolutamente no'", añadió el ejecutivo. "Así que si alguien sugiere que se refiere al club, no es verdad".

"No soy un mentiroso", concluyó Waston. "Soy honesto y transparente. Así que si hoy digo que me quiero ir, no voy a cambiar de opinión. Desde que llegué aquí, di todo al 100%. Soy un tipo honesto".