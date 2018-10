Kendall Waston podría continuar su carrera lejos de las filas de Vancouver Whitecaps

Tras despedir al entrenador el pasado mes y no lograr clasificar a los Playoffs este año, no debería asombrarnos si durante el receso invernal Vancouver Whitecaps inicia un recambio a fondo de su plantel.

“Yo estoy aquí hoy, mañana yo no sé hermano", señaló el tico en una entrevista publicada el domingo por la web del periódico AS. "El otro año no se si voy a estar aquí, esa es la verdad. Aunque yo tenga contrato, pero en la vida hay una sola cosa segura y es la muerte. Lo demás ahí estamos”.