'Kaku' Romero Gamarra, solista de lujo dentro de la sinfónica de Red Bulls: "Ese es mi rol, por eso me trajeron"

La temporada regular de la MLS 2018 terminará el domingo. En más de un sentido, fue el torneo en el que muchos jugadores sudamericanos volvieron a resaltar en la primera división de Estados Unidos. Entre ellos -y con luz propia- está Alejandro Romero Gamarra.

El 10 de New York Red Bulls firmó una temporada redonda, en la que generó 14 asistencias y anotó 6 goles para el cuadro taurino. Cifras contundentes para un novato en la MLS.

"Fue un gran año en lo colectivo y en lo personal. Estoy muy feliz por lo que hemos hecho" señaló 'Kaku' a FutbolMLS.com. "Sabemos que falta mucho, y ahora viene lo más importante, cuando tenemos que estar mejor como equipo. Cada uno de nosotros tiene que dar lo mejor para que lleguemos a instancias finales".

El futbol vistoso y efectivo del exenganche de Huracán de Argentina causó impacto en el fútbol norteamericano.

"Creo que al principio no me conocían tanto los rivales, y ahora me marcan más, hacen más presión", valoró el futbolista. "Ahora me están marcando más directamente, entonces a veces se me hace un poco más difícil para entregar una asistencia o hacer un gol. Pero en general estoy muy contento por como se dieron las cosas en general. Pude sorprender a la gente".

En el cierre del curso regular, Romero Gamarra explica las diferencias más notables para él entre las defensas a las que se enfrentó en Sudamérica y las que encontró en Major League Soccer.

"En Argentina se pega más, y no se tiene tanto espacio. Pero acá en la MLS los equipos te estudian, cómo te tienen que marcar, dónde atacarte. Acá no paran de correr, y tenés que estar bien mentalmente para poder sacar ventaja".

Con 23 años, el bonaerense se prepara para jugar por primera vez una serie de Playoffs.

"Prepararme bien, dar mucho más de mí y ayudar al equipo para que todo salga bien", dijo al explicar como se apresta para esa instancia. "Sabemos que ahora no te podés equivocar, los errores son mínimos. Tenemos que prepararnos bien como equipo y estar en todas las líneas bien para lograr lo que queremos todos: llegar a la final".

Antes de ingresar a la postemporada, 'Kaku' y los Red Bulls jugarán en Decision Day frente a Orlando City SC, con la mira puesta en arrebatar a Atlanta United la posibilidad de quedarse con el Supporters' Shield. Romero Gamarra se complace de ser parte de una de las mejores versiones históricas del conjunto entrenado por Chris Armas.

"Marcamos una filosofía. Marcamos siempre el mismo juego. Entoces eso nos hace tener una regularidad que se ve en los partidos", valoró el volante ofensivo.

"Puede salir bien o mal, el equipo rival puede jugar mejor, marcamos eso en lo que trabajamos y siempre se les hace difícil a todos los equipos rivales. Muchas veces no se esperan que los presionemos tanto. Buscamos que se equivoque el rival para dar la pelota a Bradley [Wright-Phillips] y que pueda convertir".

El probado sistema de juego de RBNY ha llevado al equipo a ser un protagonista permanente en la MLS. Pero probablemete 'Kaku' sea quien tenga mayor libertad para 'despegarse' del guión para aportar su talento y visión de juego.

"Ese es mi rol, por eso me trajeron", respondió con naturalidad. "Me lo dijeron desde el primer momento. Entonces, trato de ayudar al equipo con la presión, pero a la hora de jugar creo que me salgo un poco de eso. Al técnico eso le gusta, y trata de buscarme la mejor posición para que me sienta contento, para que me sienta libre y pueda dar lo mejor de mí".

El 10 tiene absolutamente claro cuál fue hasta ahora su mejor actuación en la MLS: el derbi como local frente a New York City del 5 de mayo.

"Por haber sido mi primer clásico, y haber tenido dos asistencias, creo que ese partido me marcó desde el primer momento. A partir de ese instante la gente me comenzó a tomar de otra manera".

"Marcar en el primer minuto de ese partido y luego dar a Wright-Phillips mi primera asistencia -esa fue la primera asistencia que le di- fueron mi carta de presentación".

Otra carta de presentación pueden ser los carteles publicitarios con los que Red Bulls promueve la figura del argentino-paraguayo en las calles de Nueva Jersey y Nueva York.





"Eso fue muy lindo. No me lo esperaba. Fui a comer a un restaurante con la familia, y mi hijo vio mi foto y salió corriendo. Es un gesto de cariño que nos hace el club", expresó Romero Gamarra. "Esto en Argentina no pasa. Sí hay fotos de los jugadores dentro del club, pero nada más".

El futbolista lleva menos de un año en Estados Unidos, pero ya comienza a apreciar a otros deportes que aquí se practican. En especial, se siente atraído por el hockey y el equipo de los Devils de Nueva Jersey.

"Me enganché mucho al hockey. Porque donde yo nací la gente se peleaba mucho, y entonces me gusta cuando los jugadores se pelean en el partido", dijo con gracia e ironía. "Me da un cosquilleo, una motivación".

Días atrás, Kaku regresó de Paraguay, donde participó del primer campamento de trabajo junto a Juan Carlos Osorio, nuevo seleccionador de 'la Albirroja'.

"Somos un grupo nuevo, recién estamos empezando. Esto fue muy bueno para ir conociendo al técnico y lo que él quiere armar con nosotros", relató. "A algunos de los jugadores no los conocía, entonces esa semana fue muy buena para trabajar. Sabemos que viene la Copa América y tenemos que hacer un buen campeonato. Y después renemos el objetivo de llegar a Catar. Va a ser difícil pero vamos a querer lograrlo".