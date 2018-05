'Kaku' Romero Gamarra comienza a hacerse con el mando del juego de New York Red Bulls

El equipo de Jesse Marsch fue aumentando paulatinamente las responsabilidades del argentino, que llega entonado al clásico del sábado frente a New York City FC.

En los días previos del primer Derbi del Río Hudson del año, en New York Red Bulls impera la confianza. El sábado (1:55 pm ET | ESPN) el cuadro albirrojo recibirá en Harrison a New York City FC, uno de los duelos más vibrantes de toda la MLS en la actualidad. El conjunto celeste llegará al clásico como líder de la Conferencia Este, con 20 puntos, mientras que el cuadro de Nueva Jersey arriba en la sexta plaza, con 12 unidades (y dos partidos menos jugados que NYCFC).

Los Red Bulls mantienen la esencia que los identifica desde hace varias temporadas, pero la mayoría de sus figuras tradicionales ya no están en el plantel. A la salida de Dax McCarty a inicios de 2017, hoy tampoco aparecen en el equipo los nombres de Sacha Kljestan (capitán del equipo en 2017) y Felipe Martins, otro de los pesos pesados en el campamento del club de la bebida energética.



Si bien Luis Robles y Bradley Wright Phillips siguen siendo referentes en el vestuario, es época de un nuevo liderazgo para los Red Bulls. Y pocos personifican mejor la nueva era de los Red Bulls que el enganche argentino Alejandro 'Kaku' Romero Gamarra, uno de los fichajes más caros en la historia del club, de quien se esperan grandes cosas en la MLS.

Con 23 años, el 10 se ha ido haciendo de a poco con un lugar en el XI titular de los Red Bulls. El sábado por la noche cerró la cuenta en el StubHub Center. Desde los 12 pasos, Romero Gamarra puso cifras definitivas al triunfo por 2-3 de los Red Bulls frente a LA Galaxy. "Ganar aquí fue muy importante", señaló el 10 tras el partido. Un encuentro más en el que el atacante llegado a la MLS desde Huracán demostró que cada vez se siente más cómodo dentro del conjunto taurino, y que el equipo de Jesse Marsch le entrega mayores cuotas de mando a medida que pasan las semanas.



"Kaku se sigue integrando al plantel", señaló Marsch tras el triunfo en el sur de California. "Va entendiendo nuestra táctica, va encajando en nuestro sistema. Su naturalidad para jugar y su pausa son exactamente lo que necesitamos".

"Siempre mira hacia adelante, y ese es el tipo de jugador que me gusta", refrendó el incombustible Bradley Wright-Phillips. "Cuando estamos conectados, somos muy difíciles de parar", explicó el artillero inglés. "Tenemos que ser un poco más consistentes, tenemos que ser capaces de conectar cada semana. Pero si tenemos nuestro día, somos difíciles de parar".

El grado de influencia de su juego y los minutos en la cancha de Romero Gamarra han ido aumentando con el paso de las semanas. Marsch insiste: todo ha sido parte del aprendizaje para el argentino, que ahora forma parte de un equipo en el que el sistema está por encima de las individualidades.



"Trabaja duro para entender cómo reacciona el equipo, en qué sector de la cancha se lo necesita, cómo debe actuar en la definición de jugadas", comentó el técnico recientemente. Tras buenas actuaciones en la victoria 3-1 ante Montréal Impact del 14 de abril y el 2-3 frente al Galaxy, Marsch siente que es momento de dar más libertad y entregar una mayor responsabilidad al jugador franquicia. "Es hora de permitirle encajar dentro del grupo. Él se ha dado cuenta que eso lo ha hecho muy bien y que será un jugador importante aquí".

"Kaku tiene más libertad para moverse en la cancha que la mayoría de los jugadores de nuestro equipo, porque es un futbolista creativo, es un 10", develó el jefe del banquillo de los Red Bulls. "Así que puede moverse por toda la cancha, aunque para él es clave que no se vuelque todo el tiempo sobre las bandas. Para él es vital estar en el centro, para poder conducir la pelota, pero también para presionar cuando no la tenemos".



"Haber encontado a un 10 que no solo es bueno con el balón, sino que además puede trabajar tan duro como él lo hace nos convierte en muy afortunados. Cuando haya acumulado más partidos será nuestro jugador más peligroso", sentenció Marsch.

"Desde el inicio sabíamos que Kaku sería una partte importante de lo que este equipo quiere ser esta temporada", valoró el capitán y arquero Luis Robles. "Definitivamente, él marca diferencias en la cancha". Y la liga comienza a notarlo. Horas atrás el sudamericano fue incluido en el XI ideal del pasado fin de semana.



Acostumbrado a los sanguíneos clásicos locales -vivió varios en Argentina, cada vez que 'el Globo' enfrentó a San Lorenzo-, Romero Gamarra sabe que su hora está cercana. La hora de explotar y mostrarse ante el público norteamericano en un partido de máxima atención podría ser la plataforma ideal para exhibir a todo el mundo sus extraordinarias condiciones en el duelo ante la escuadra de Patrick Vieira.