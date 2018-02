Julio Cascante, el tercer eslabón de la 'legión tica' en el Portland Timbers de Gio Savarese

Portland Timbers y el Deportivo Saprissa -una potencia dentro del fútbol de CONCACAF- comenzaron su vínculo en septiembre de 2016, en un enfrentamiento por la Liga de Campeones de la confederación. De esos minutos de juego surgió un entendimiento profundo, que hoy arroja resultados muy positivos para la franquicia de la MLS, y cuyo más reciente ejemplo se traduce en la reciente incorporación de Julio Cascante.

Si bien la relación entre el club costarricense y su par estadounidense es bastante reciente, la misma ya ha dejado frutos tangibles. Desde el Saprissa llegaron el volante central David Guzmán y el defensor Roy Miller, quienes fueron importantes en la buena campaña del equipo de 'los Leñadores' en 2017.



El buen desempeño de ambos ticos llevó al campeón de la MLS en 2015 a intentar aumentar su componente interno costarricense. Y en esta ventana de transferencias invernales quien se agregó fue Cascante, otro futbolista llegado desde el conjunto morado. "Construimos una relación cuando enfrentamos a Saprissa, y existe mucho respeto", aseguró Gavin Wilkinson -gerente general de los Timbers-. "Siempre nos reciben bien allí".

"Los jugadores de Saprissa siempre están sujetos a jugar competiciones internacionales, siempre son probados frente a clubes de México y MLS", agregó. "Y el hecho de que muchos de ellos hablen español e inglés, por la cultura del club, es otro hecho positivo".



Cuando Portland se intereso por Cascante, el defensor no hablaba demasiado inglés. Pero cuando la transferencia se concretó, el futbolista ya podía mantener conversaciones en ese idioma. "Saprissa es muy bueno en esas pequeñas cosas", aseguró Cascante. "Es un club que cuenta con una escuela secundaria en la que los futbolistas jóvenes pueden estudiar y entrenar. Es un equipo que quiere ser el mejor, pero no solo en la cancha".

Guzmán y Miller facilitaron las cosas a Cascante. "Me explicaron todo", dijo el nuevo integrante de los Timbers. "Me hablaron de Portland... Es una gran manera de comenzar. Me hablaron también del resto de mis compañeros, del capitán, de todo el mundo. Eso es muy bueno, porque uno tiene que respetar a todo el mundo cuando llega a un lugar como este. El nuevo soy yo aquí".



Los dos veteranos ticos ya eran jugadores probados al llegar a la MLS. Con Julio Cascante -alguien que todavía debe probarse en el plano internacional- la apuesta para Portland es algo más profunda. "Guzmán y Miller funcionaron sin problemas desde que llegaron", señaló Wilkinson. "Y el hecho de que Saprissa sea un club tan profesional nos hizo pensar que quizás podríamos acertar al traer a otro jugador desde allí. Podríamos traer a otro jugador que tuviera sentido para nosotros, que hablara inglés y que se aclimatara rápidamente a nosotros porque tenía a dos compatriotas aquí".

Para Cascante, todo tuvo sentido cuando recibió la oferta. "Para mí y para mi familia -y hablo también en nombre de mi madre y mi padre- fue una gran opción", manifestó en una entrevista publicada por la web oficial de Portland Timbers. "Quiero ser capaz de ir a lugares nuevos, hacer cosas nuevas. Pero también tengo que seguir trabajando".



publicidad