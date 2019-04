Jozy Altidore 'on fire': el delantero se rebela y fustiga al presidente de Toronto FC

En particular, en el caso de Jozy Altidore , quien no pudo terminar el encuentro por algunas molestias musculares.

"Esto podría haber sido evitado", señaló tras el partido el delantero. "Pero tendrán que preguntar a Bill Manning [presidente del club] por qué no se evitó. Esto es decepcionante. Estoy decepcionado", lamentó.

"Durante los últimos tres años tuvimos aquí a un preparador físico que me ayudó a evitar lesiones musculares, pero como está vinculado a 'Seba' [Giovinco, que en enero fue transferido al fútbol saudí], ya no se le permite el acceso al club. Pienso que es ridículo", explicó Altidore. "Y ahora eso es con lo que me encuentro".