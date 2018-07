Josef Martínez no se mueve de Atlanta United: "Disfruto estar donde estoy", dice el venezolano

Con 22 goles en 22 jornadas, Josef Martínez es no solo un artillero que quizás se encuentra en el mejor momento de su carrera, sino que -sin dudas- es una de las principales figuras del panorama actual de Atlanta United y de la MLS en general.

Su espectacular desempeño, tanto en 2017 como en lo que llevamos de temporada 2018, hace que muchos equipos fuera de la liga estadounidense hayan fijado la mirada en el atacante venezolano. Es frecuente encontrar noticias que vinculan al sudamericano con equipos fuertes de la MLS o del fútbol europeo, aunque Martínez no hace caso a esas versiones.

"Yo estoy en Atlanta, y de aquí no me muevo", aseguró el 'vinotinto'. "Disfruto estar donde estoy. No pienso en el futuro, porque no vivo del futuro. Tengo contrato acá. Estoy feliz con mis compañeros, feliz aquí en la ciudad, y esos rumores se los dejo a los demás. No me gusta mucho mirar redes sociales por eso".

Martínez es letal en el área, y vive para el gol. "No todos los días se marca. Obviamente, si uno hace un gol, está contento. Cuando no hago goles no estoy contento. Y cuando pierdo, menos. Entonces, aunque uno no lo demuestra, por dentro se siente feliz, y eso es lo que hace".

La llegada a Atlanta United implicó un cambio en el juego del futbolista. "En los otros equipos en los que he estado, siempre he jugado con un jugador a mi lado, o con un jugador más alto que yo. Entonces eso cambia un poco", reflexionó Josef. "Ahora, jugando un poco más solo adelante, te hace cambiar muchas cosas. Te hace aprender muchas cosas también, te hace ayudar, que aprendas a utilizar tu cuerpo. Lo que hacen los compañeros es bueno también; más allá de la posición en la que estás ellos son los que ayudan".

"¿Qué me motiva? Muchas cosas. Me motiva mi familia, mis amigos, mis compañeros", respondió Martínez, dueño de un claro espíritu vencedor. "El que haga este deporte tiene que estar convencido que tiene que ganar. De pequeño me convencí que tengo que ganar, más allá de contra quien juguemos, más allá de la competición que estemos jugando. Uno siempre tiene que ganar. Por eso hacemos un deporte tan competitivo. Uno siempre tiene que meterse en la cabeza que hay que ganar".

Recientemente el delantero tuvo un afectuoso gesto con un niño que lucía en el estadio los colores de la bandera de Venezuela. "Los niños tienen una inocencia que obviamente no tenemos nosotros. Me gusta estar con ellos, porque ellos demuestran lo que tu eres. Aunque no tenga hijos, mi sobrina es mi hija y yo estoy enamorado de eso".

Josef Martínez, un crack que se encamina a romper todos los récords de goleo en una temporada regular de la MLS.